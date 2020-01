Samsung lancerà la serie Galaxy S20 il prossimo 6 marzo negli USA

L’evento Samsung Galaxy Unpacked è stato fissato per l’11 febbraio. Salvo ripensamenti dell’ultim’ora (altamente improbabili) la società sudcoreana dovrebbe sfruttare l’evento per svelare la nuova serie Galaxy S20 e probabilmente un secondo telefono pieghevole che dovrebbe prendere il nome di Galaxy Z Flip.

Le prenotazioni per il prossimo dispositivo Galaxy sono attualmente in corso e la società sta raccogliendo le registrazioni di interesse sul suo sito ufficiale. Non sono esattamente dei preordini, ma semplici registrazioni per le notifiche relative alla disponibilità del telefono Galaxy.

Sul sito statunitense di Samsung, la pagina di prenotazione rivela che il prossimo dispositivo Galaxy verrà consegnato il 6 marzo. Ciò significa che sarà quella la data di rilascio definitiva per l’intera serie Galaxy S20, con i preordini che dovrebbero partire subito dopo la presentazione dell’11 febbraio. La pagina di prenotazione richiede i dati personali, il corriere preferito e infine mostra una pagina di conferma che mostra proprio la data del 6 marzo.

“Cerca un’e-mail per completare il pre-ordine Galaxy per la consegna del 6 marzo”, si legge nel messaggio sul sito. Al momento non sono emerse indicazioni sulla data di lancio negli altri Paesi al di fuori degli USA: potrebbe essere confermata la data del 6 marzo anche per gli altri mercati, ma è meglio attendere conferme da parte di Samsung. La data di lancio è stata confermata anche da Max Weinbach, uno dei membri più autorevoli del celebre forum di sviluppatori XDA.

La compagnia sudcoreana dovrebbe presentare tre varianti, ovvero Samsung Galaxy S20, Samsung Galaxy S20 + e Samsung Galaxy S20 Ultra. La variante più “prestante” dovrebbe sfoggiare 4 fotocamere posteriori, zoom digitale 100x e una grande batteria da 5.000 mAh. La variante “standard” del Galaxy S20 dovrebbe costare 899 euro, mentre il Galaxy S20 Ultra avrà un prezzo di partenza di 1.549 euro.

Fonte Gadgets360