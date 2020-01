Samsung Galaxy S20+ 5G : le prime immagini “rubate” del dispositivo

Manca meno di un mese al famoso evento in cui verrà presentato il nuovo Galaxy S20, spesso noto anche come Galaxy S11. In un precedente articolo vi avevamo già annunciato la notizia secondo cui il Galaxy S11 verrà lanciato come Galaxy S20. La casa coreana lancerà bene tre modelli di questa nuova linea: Galaxy S20, Galaxy S20 + e Galaxy S20 Ultra, e tutti questi modelli sembra avranno connettività 5G.

Samsung Galaxy S20+ 5G

Nella giornata di ieri però sono trapelate delle prime foto del nuovo Galaxy SS20+ 5G grazie ad una fonte anonima che le ha inviate al sito xda-developers.

Le immagini e le indiscrezioni descrivono il fronte e il retro di un nuovo Galaxy S20 + 5G. Dalle foto si vede che il dispositivo sarà notato di quattro fotocamere sul retro con sensore ToF e flash.

Il Galaxy S20 + è dotato di un nuovo sensore primario da 12 MP, il che ci porta a pensare che il sensore da 108 MP di Samsung sarà disponibile solo sul Galaxy S20 Ultra. Il comparto fotografico includerà anche un grandangolo, un teleobiettivo e probabilmente anche una macro.

Nel retro del telefono potete vedere anche un divertente adesivo attaccato al telefono con la scritta ″Confidenziale. Vietato qualsiasi uso non autorizzato. Non sono permesse foto″.

Dalle immagini non sembrano esserci novità scioccanti riguardo il design del dispositivo e sembrano confermati i rendering precedentemente trapelati.

Da quello che sappiamo finora il Galaxy S20 + avrà un display da 6,7 ​​pollici con Infinity-O e un foro centrale per la fotocamera frontale.

Questo è tutto quello sappiamo finora riguardo questo nuovo dispositivo Samsung, per il resto delle informazioni attenderemo altre indiscrezioni o, al più tardi, l’evento dell’11 febbraio.

Fonte Sammobile