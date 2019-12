Samsung presenterà i Galaxy S11 e il Galaxy Fold 2 l’11 febbraio (prima del MWC)

Le ultime indiscrezioni relative ai prossimi telefoni Samsung rivelano la probabile data di lancio. Stando a quanto emerso nelle scorse ore, infatti, sembra che la serie Samsung Galaxy S11 (che potrebbe anche chiamarsi Galaxy S20, ndr) verrà lanciata l’11 febbraio e non il 18 febbraio, come riportato nei precedenti “leak”.

L’azienda della Corea del Sud avrebbe già scelto anche il luogo che ospiterà l’evento di lancio della serie Galaxy S, ovvero San Francisco, in California. Ma i protagonisti della giornata non saranno solo i nuovi telefoni Galaxy S11: Samsung, infatti, coglierà la palla al balzo per presentare anche il successore del Galaxy Fold, noto anche come Galaxy Fold 2. Il nuovo Galaxy Fold includerebbe alcune importanti modifiche al design con l’obiettivo di renderlo più “resistente” anche in fase di piegatura.

Proprio come avvenuto con la serie Galaxy S10, Samsung avrebbe deciso di lanciare i modelli Galaxy S11 prima dell’apertura ufficiale del Mobile World Congress (MWC) 2020, che si terrà anche quest’anno nella meravigliosa cornice di Barcellona. Una mossa, quella del colosso di Seul, volta anche a giocare d’anticipo nei confronti della concorrenza. La data dell’11 febbraio è stata rivelata per la prima volta dal sito web israeliano Girafa: una notizia che va quindi a smentire il “leak” di Ice Universe, che aveva invece suggerito il 18 febbraio come possibile data di lancio.

Ma quali saranno gli smartphone che faranno parte della serie Galaxy S11? Dovrebbe essere in tutto tre, ovvero il Galaxy S11 “standard”, il Galaxy S11 + e il Galaxy S11e. I primi render hanno mostrato che tutti e tre i telefoni saranno caratterizzati da un design piuttosto simile, con “fori” nel display e un modulo fotocamera di forma rettangolare.

Il Galaxy Fold 2, invece, dovrebbe essere dotato di uno strato di vetro ultra sottile sopra il rivestimento in plastica per ridurre l’effetto piega sul display flessibile. Inizialmente si diceva anche che la società optasse per un design a conchiglia simile al Motorola Razr (2019) per seguire la piegatura verticale che abbiamo visto sul primo Galaxy Fold.