Samsung Galaxy S11 (o S20?), confermata la data di lancio: i nuovi telefoni attesi per l’11 febbraio

Samsung ha confermato ufficialmente data e luogo del suo prossimo evento Galaxy Unpacked, ovvero l’11 febbraio 2020 a San Francisco. Il Galaxy Unpacked, come sanno tutti gli appassionati delle vicende che riguardano l’azienda di Seul, è l’evento che Samsung sfrutta come vetrina per lanciare alcuni suoi top di gamma delle serie Galaxy S e Galaxy Note.

Al Galaxy Unpacked dell’11 febbraio Samsung lancerà quindi i telefoni della serie Galaxy S11, che secondo alcune indiscrezioni potrebbero arrivare come Galaxy S20. Samsung ha anche intenzione di sfruttare l’evento dell’11 febbraio per svelare il suo prossimo telefono pieghevole (si chiamerà Galaxy Fold 2?), come già trapelato qualche giorno fa.

Nell’annunciare il nuovo evento, Samsung ha parlato anche di “nuovi dispositivi innovativi”, il che lascia pensare che il gigante sudcoreano presenterà non solo più telefoni, ma anche altri prodotti. Non è ancora chiaro se Samsung lancerà solo la serie Galaxy S11, se le cambierà nome (Galaxy S20) o se ne lancerà addirittura due: ne sapremo certamente di più nelle prossime settimane.

Quel che è certo è che i prossimi telefoni di Samsung riusciranno a soddisfare pienamente le aspettative dei fan. A livello di specifiche, sembra confermata una fotocamera principale da 108 megapixel, un teleobiettivo da 48 megapixel con OIS e un modulo fotocamera in stile periscopio con zoom ottico 5x. Le funzioni della fotocamera potrebbero includere il supporto per l’acquisizione di video 8K a 30 fps, la Director’s View, la Night Hyperlapse e la Vertical Panorama. Inoltre, il display AMOLED curvo dei nuovi telefoni del colosso asiatico presenterà un design con un “foro” al centro, con frequenza di aggiornamento di 120Hz.

Infine, per quanto riguarda il “presunto” Galaxy Fold 2, il pieghevole dovrebbe presentarsi con un design a conchiglia simile a quello del Motorola Razr (2019): per ora, Samsung non ha rivelato molti dettagli sulle specifiche del “foldable”.

Fonte Gadgets360