Samsung Galaxy s10 lite: ecco prezzo, caratteristiche e uscita

Ultimamente si è parlato molto del nuovo Samsung Galaxy Note e della sua prossima uscita nel mercato, ma questo non è l’unico modello che Samsung si presta a mettere in vendita: diverse indiscrezioni e notizie stanno interessando in questi giorni anche il Samsung Galaxy s10 lite.

Grazie alle indiscrezioni pubblicate da WinFuture siamo in grado di avere un’idea più precisa del nuovo Samsung Galaxy s10 lite anche a livello più tecnico.

Samsung Galaxy s10 lite

Lo schermo sembra sarà AMOLED ma a risoluzione FHD+, sembra sarà grande 6.7 inch con una risoluzione di 2400 x 1080p.

Molto probabilmente in Italia uscirà con processore Exynos mentre negli Stati Uniti con Qualcomm Snapdragon 855, sarà dotato di minimo 6 GB RAM e memoria da 128 GB espandibile via microSD fino a 1TB.

La Batteria sarà da 4.500 mAh con supporto alla ricarica rapida a 45 Watt e sembra si potra ricaricare wireless, quindi senza cavo.

Per quanto riguarda le fotocamere, invece, sembra ci saranno tre fotocamere nella parte posteriore : la principale con un sensore da 48MP con stabilizzazione e apertura f/2.0, una grandangolare da da 12MP e una macro con sensore da 5MP; nella parte anteriore, invece, ci sarà una fotocamera, integrata nel display forato, da 32MP e con apertura f/2.2.

Non si conosce ancora la data precisa di uscita del nuovo Samsung Galaxy s10 lite anche se si presuppone uscirà nelle prossime settimane, molto probilmente con l’arrivo dell’anno nuovo.

Il prezzo di uscita per il mercato europeo sembra sarà attorno ai 679 euro.

Vi lasciamo qui la scheda tecnica del prodotto:

SoC: Qualcomm Snapdragon 855

Qualcomm Snapdragon 855 Schermo: 6,7″ AMOLED con risoluzione 2.400 x 1.080 pixel

6,7″ AMOLED con risoluzione 2.400 x 1.080 pixel Memoria : 8 GB di RAM con 128 GB di memoria interna espandibile con microSD fino a 1 TB

: 8 GB di RAM con 128 GB di memoria interna espandibile con microSD fino a 1 TB Batteria: 4.500 mAh con supporto alla ricarica rapida a 45W

4.500 mAh con supporto alla ricarica rapida a 45W Fotocamera posteriore : tripla, sensore principale da 48 MP e stabilizzazione + grandangolare da 12 MP + macro da 5 MP.

: tripla, sensore principale da 48 MP e stabilizzazione + grandangolare da 12 MP + macro da 5 MP. Fotocamera anteriore : 32 MP f/2.2

: 32 MP f/2.2 OS: Android 10 con ONE UI 2.0

Android 10 con ONE UI 2.0 Prezzo: 679 euro

Fonte Phonearena