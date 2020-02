Samsung Galaxy Note10: aggiornamento migliora riconoscimento facciale

Samsung Galaxy Note 10+ dopo aver ricevuto all’inizio del mese di febbraio le nuove patch di sicurezza sta ricevendo in questi giorni anche un secondo aggiornamento. Samsung ha avviato il lancio globale dell’ultimo aggiornamento software per la sua gamma Galaxy Note10 partendo dalla Germania. Quest’ultimo updating include importanti miglioramenti della funzione di riconoscimento facciale.

Samsung Galaxy Note10: nuovo aggiornamento

Sappiamo che un nuovo aggiornamento sta interessando i dispositivi Samsung Galaxy Note10 ma non abbiamo molte informazioni in merito. Sappiamo che ci saranno aggiornamenti in merito alla funzione di Face ID e alla funzione “Gesti a schermo intero“. Inoltre la partch porterà correzioni di bug e miglioramenti della stabilità del sistema, ma in questa fase non è chiaro esattamente in che termini.

La versione firmware N975FXXU2BTB5, N975FOXM2BTB3 e N975FXXU2BTB3 sono ora in fase di lancio per i dispositivi Note 10 in Germania in vista, poi, di un lancio globale più ampio nelle prossime settimane.

È anche importante notare che questa patch non include l’aggiornamento di sicurezza di marzo 2020 che pensiamo sarà disponibile entro le prossime settimane. Potrebbe anche verificarsi in alcuni casi e in alcune regioni che questo nuovi aggiornamento arrivi con la patch sicurezza di marzo 2020.

Per controllare se avete ricevuto l’aggiornamento controllate: Impostazioni dispositivo -> Aggiornamenti di sistema e verificatese è possibile scaricare la patch su Note 10.

Se hai ricevuto l’aggiornamento, facci sapere dove ti trovi nella sezione commenti qui sotto, così possiamo monitorare l’andamento dell’aggiornamento.

