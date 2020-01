Samsung Galaxy Note 9 riceve l’aggiornamento ad Android 10: confermata la “roadmap”

Il 2019 ha ormai lasciato spazio al nuovo anno, ma poco prima del suo “commiato” abbiamo assistito all’ultimo “sparo” da parte di Samsung.

Il colosso di Seul sa sempre come soddisfare i propri utenti, e anche stavolta è riuscita ad accontentare i possessori di un proprio importante dispositivo. Stiamo parlando del Galaxy Note 9, che riceve finalmente l’aggiornamento ad Android 10.

Stando a quanto rivelato dall’ormai celebre forum di sviluppatori XDA, Samsung ha iniziato a distribuire l’aggiornamento con la versione stabile di Android 10 a tutti i Galaxy Note 9 presenti in India, come segnalato dagli stessi utenti su XDA. Al momento, l’aggiornamento è stato reso disponibile solo per coloro che avevano partecipato al programma beta di Android 10 aperto il mese scorso. L’aggiornamento stabile per gli utenti che hanno ancora Android Pie dovrebbe arrivare nei prossimi giorni, anche se l’azienda sudcoreana non si è ancora pronunciata.

Nel changelog delle modifiche reso noto da Samsung vengono espressi anche dei ringraziamenti nei confronti degli utenti. “Siamo molto grati a tutti voi per la vostra partecipazione attiva e positiva al programma One UI‌ Beta – scrive il gigante asiatico – Infine, abbiamo pianificato di rilasciare la versione ufficiale per tutti gli utenti Beta prima della sua apertura ufficiale agli altri utenti”.

L’aggiornamento, che porta la versione N960FXXU4DSLB, pesa solo 100 MB e introduce anche le patch di sicurezza che fanno riferimento al mese di dicembre 2019, oltre a diverse correzioni di bug. I membri “beta” possono installarlo recandosi su Impostazioni e successivamente su Aggiornamento del sistema, fino a cliccare il pulsante Download.

L’update è in linea con la roadmap condivisa da Samsung, che garantiva l’arrivo entro gennaio 2020 dell’aggiornamento alla UI 2.0 per il Galaxy Note 9 e anche altri top di gamma. Come consuetudine, anche questo aggiornamento è in fase di distribuzione tramite OTA, pertanto raggiungerà gradualmente tutti i dispositivi interessati. Samsung non dovrebbe impiegare troppo tempo per estendere l’aggiornamento anche in Europa.