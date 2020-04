Samsung Galaxy Note 20: prime indiscrezioni sul design

Samsung dovrebbe lanciare un altro smartphone di punta entro la fine dell’anno e già sappiamo che questo sarà il successore del Galaxy Note 10. Inizialmente si pensava che il successore del Note 10 sarebbe stato il Galaxy Note 11, ma se consideriamo il fatto che Samsung è passata con la serie S direttamente all’S20, c’è una buon possibilità che il suo prossimo dispositivo possa essere lanciato come Samsung Galaxy Note 20. Riguardo il nuovo Note su Twitter possiamo vedere in questi giorni alcune immagini che ci potrebbero dare delle informazioni sul design.

Samsung Galaxy Note 20: il design

È l’account Twitter del noto leaker Roland Quandt ha pubblicare alcune immagini di un presunto stampo impiegato per realizzare la LED View Cover. Non è detto che le dimensioni saranno quelle definitive ma ciò che più ci interessa non sono le misure, ma il comparto fotografico. L’enorme ritaglio per l’alloggiamento delle fotocamere nell’angolo superiore sinistro è impossibile da ignorare: sembra essere molto simile a quello sul Galaxy S20 Ultra. Questa cosa non ci sorprende, dato che ci aspettiamo già che il modello Galaxy Note 20 di fascia alta possa vantare le stesse specifiche delle fotocamere del Galaxy S20 Ultra. Per questo alcuni ipotizzino che il dispositivo possa uscire in due versioni una base e una “Ultra”.

Dallo stampo possiamo vedere anche i pulsanti hardware sul lato destro del telaio, una scelta che prende le distanze dal Galaxy Note 10 che ha i pulsanti posizionati sul lato sinistro e si avvicina, invece, al design che ritroviamo nei recenti telefoni Samsung. Nella terza immagine possiamo osservare anche un altro dettaglio: la curvatura dei bordi.

Fonte Sammobile