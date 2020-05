Samsung Galaxy Note 20: non ci sarà la versione Ultra per quest’anno

La gamma Galaxy Note 20 di Samsung è ancora lontana diversi mesi dalla sua presunta data di lancio, ma in queste settimane sono sopraggiunte diverse indiscrezioni in merito a questa serie. Ieri nuove informazioni sono arrivate via Twitter per fornirci dettagli inediti sulla composizione della famiglia Note. Ross Young, CEO di DSCC (Display Supply Chain Consultants), ha twittato che i consumatori non dovranno aspettarsi un Galaxy Note 20 Ultra. A quanto pare ci saranno solo Note 20 e Note 20 Plus.

Samsung Galaxy Note 20: non ci sarà la versione Ultra

Non siamo sicuri di cosa significhi l’assenza del Note 20 Ultra. Forse significa che i nuovi dispositivi Note saranno più in linea con Note 10 e Note 10 Plus in termini di specifiche. Non avere un modello Ultra potrebbe anche significare, però, che la serie Galaxy Note 20 potrebbe non essere in grado di raggiungere alti livelli nel comparto fotografico, soprattutto per quanto riguarda lo zoom. Più probabilmente, il Galaxy Note 20 e Note 20+ potrebbero condividere più somiglianze con il Galaxy S20 e il Galaxy S20 +. D’altra parte, “Ultra” è un nuovo concetto all’interno del panorama di denominazione di Samsung ed è stato utilizzato solo una volta finora.

No Galaxy Note Ultra model, but the Galaxy Fold 2 will be your Ultra. #GalaxyNote — Ross Young (@DSCCRoss) May 11, 2020

Il dirigente del DSCC ha, inoltre, comunicato che il Galaxy Note 20 Plus di Samsung avrà uno schermo leggermente più grande (da 6,8 pollici a 6,87 pollici), nonché un display 3.096 x 1.444 (497 ppi). Inoltre, Young afferma che il Galaxy Note 20 Plus offrirà uno schermo con frequenza di aggiornamento a 120Hz. Da diverse settimane, infine, circola l’informazione che la casa sudcoreana voglia eliminare il sensore Time-of-Flight (ToF) per la serie Galaxy Note 20, ma su questo non sono giunte altre informazioni.

Note 20+ Display Leak

Note 20+ will grow from 6.8" to 6.87", resolution will increase to 3096 x 1444 resulting in a 497 PPI, 19.3:9 aspect ratio. It will also have 120Hz refresh with LTPO, lowest power implementation of 120Hz due to variable refresh. #GalaxyNote20+ — Ross Young (@DSCCRoss) May 11, 2020

Fonte Sammobile