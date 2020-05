Samsung Galaxy Note 20 non avrà lo Space Zoom 100x

Secondo uno dei più affidabili leakster, Ice Universe, la prossima gamma Galaxy Note 20 non avrà lo Space Zoom 100x del Galaxy S20 Ultra. Anche se con alcuni problemi in termini di qualità, la funzionalità è impressionante in quanto nessun altro telefono presenta uno zoom 100x.

Nella serie Galaxy S20 Samsung ha scelto di adottare sensori ed obiettivi di migliore qualità. In particolare, il Galaxy S20 Ultra ha una fotocamera posteriore da 108 MP e un teleobiettivo a periscopio con zoom ottico ibrido 10x. Tuttavia poco dopo sono sorti problemi con l’autofocus che il produttore coreano ha risolto con un aggiornamento software. Sembra però che i problemi di qualità che lo Space Zoom ha incontrato nel S20 Ultra abbia indotto la casa coreana a cambiare sensori in dotazione alla nuova serie Note.

Galaxy Note 20 non avrà lo Space Zoom 100x

Secondo quanto comunicato da Ice Universe su Twitter lo Space Zoom non ci sarà nel Note 20 e nel 20 Plus, poichè Samsung avrebbe deciso di includere un teleobiettivo più modesto, ma non è chiaro quale soluzione deciderà di adottare. Ci aspettavamo che almeno sul modello Plus lo zoom periscopico sarebbe rimasto ma così non sembra essere.

Note20 series no longer retains 100X zoom function — Ice universe (@UniverseIce) May 19, 2020

La buona notizia, fornita sempre da Ice Universe, è che il modello Plus pare manterrà il sensore da 108 MP dell’S20 Ultra insieme ad nuovo sensore dedicato alla messa a fuoco, risolvendo così il problema di autofocus riscontrato da alcuni utenti dell’S20 Ultra. Il sensore dedicato specificamente alla messa a fuoco, potrebbe essere il nuovo Isocell Gn1 da 50 MP, che vi abbiamo presentato qualche giorno fa.

Galaxy Note20 + will still use 108mp HM1, but add a new sensor to assist in focusing and completely solve the focusing problem. — Ice universe (@UniverseIce) May 19, 2020

Nonostante la situazione di crisi causata dal coronavirus sembra che la presentazione della nuova gamma Galaxy Note 20 sia confermata per agosto, quindi abbiamo ancora qualche mese per avere informazioni più precise in merito al comparto fotografico di questa nuova serie.

Fonte gsmarena