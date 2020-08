Samsung Galaxy Note 20 e Galaxy Note 20 Ultra, ufficiali i due nuovi top di gamma: dettagli e prezzi

I dispositivi principali dell’evento Unpacked di Samsung, tenutosi nella giornata di ieri, sono certamente i due attesissimi telefoni Galaxy Note 20 e Galaxy Note 20 Ultra, gli ultimi top di gamma serie Galaxy Note dell’azienda sudcoreana. Mentre il Galaxy Note 20 è pensato come successore del Galaxy Note 10, lanciato lo scorso anno, il Galaxy Note 20 Ultra è considerato il modello successivo nella linea dopo il Galaxy Note 10+.

Samsung Galaxy Note 20 funziona con Android 10 come sistema operativo, con personalizzazione UI. Il nuovo smartphone è dotato di un display Infinity-O Super AMOLED + full-HD + da 6,7 ​​pollici (1.080×2.400 pixel) con frequenza di aggiornamento di 60Hz e formato 20: 9. Ad alimentare questo prodotto troviamo un SoC Exynos 990, anche se in alcuni mercati (purtroppo non quelli europei, ndr) il processore è Qualcomm Snapdragon 865+ octa-core. Il telefono ha anche 8 GB di RAM e 256 GB di memoria integrata, non espandibile tramite scheda microSD.

Per quanto riguarda il comparto foto, il Samsung Galaxy Note 20 ospita una tripla fotocamera posteriore dotata di un sensore principale da 12 megapixel con obiettivo f / 1.8 e autofocus a doppio pixel. L’impostazione della fotocamera include anche un sensore secondario da 64 megapixel con obiettivo f / 2.0 e un terzo sensore da 12 megapixel con obiettivo f / 2.2 ultra grandangolare. Il telefono è dotato di Space Zoom 30x, simile a quanto visto già con i due device Samsung Galaxy S20 e Galaxy S20 +.

Sul davanti, Samsung ha posizionato una fotocamera da 10 megapixel con autofocus a doppio pixel attraverso un obiettivo f / 2.2. Il Samsung Galaxy Note 20 ha inoltre una gamma di opzioni di connettività che includono 5G, 4G LTE, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0, GPS / A-GPS, NFC e una porta USB di tipo C, oltre ad un sensore di impronte digitali in-display. Il Samsung Galaxy Note 20 viene anche fornito con una S Pen che ha una latenza di 26 millisecondi, ed è infine equipaggiato con una batteria da 4.300 mAh che supporta la tecnologia di ricarica rapida di Samsung.

Anche il Samsung Galaxy Note 20 Ultra funziona con Android 10, ma a differenza del modello standard troviamo un display WQHD da 6,9 pollici (1.440×3.200 pixel) Infinity-O Dynamic AMOLED 2X con bordo curvo, con frequenza di aggiornamento fino a 120Hz e proporzioni 19,3: 9. Il processore è Exynos 990 octa-core o Qualcomm Snapdragon 865+ a seconda dei mercati, abbinato a opzioni RAM da 8 GB e 12 GB. Ci sono anche tre opzioni di storage (128 GB, 256 GB e 512 GB) insieme al supporto della scheda microSD per un’ulteriore espansione, a seconda del supporto per la connettività 4G e 5G.

Ci sono tre fotocamere anche sul retro del Samsung Galaxy Note 20 Ultra, con un sensore primario da 108 megapixel con obiettivo f / 1.8, un sensore secondario da 12 megapixel con obiettivo ultragrandangolare f / 2.2 e una terza cam da 12 megapixel con obiettivo f / 3.0. La configurazione della fotocamera garantisce zoom ottico 3x e zoom spaziale 50x, oltre al supporto per la registrazione video 8K. Sul davanti troviamo invece una fotocamera da 10 megapixel.

Le opzioni di connettività sul Samsung Galaxy Note 20 Ultra includono 5G, 4G LTE, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0, GPS / A-GPS, NFC e una porta USB di tipo C. Il top di gamma è infine equipaggiato con una batteria da 4.500 mAh che supporta la ricarica rapida via cavo e wireless.

Il Galaxy Note 20 4G con 8/256 GB viene venduto a 979 euro, mentre il Galaxy Note 20 5G con 8/256 GB ha un prezzo di partenza di 1079 euro. Il Galaxy Note 20 Ultra con 12/256 GB, invece, costa 1329 euro, mentre servono 1429 euro per assicurarsi il Galaxy Note 20 Ultra con 12 GB di RAM e 512 GB di storage.

Fonte Gadgets360