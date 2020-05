Samsung Galaxy Note 20+ appare sul sito Web di certificazione 3C

Il Samsung Galaxy Note 20+ è chiaramente uno dei dispositivi più attesi che potrebbe arrivare nel mercato prima della fine dell’estate. Nei giorni scorsi si sono susseguite una serie di indiscrezioni in merito al dispositivo, al suo comparto fotografico e al suo design, mentre oggi possiamo comunicarvi che il nuovo Note è molto probabilmente apparso nel sito web cinese 3C. Nel sito dell’ente di certificazione è stato trovato un dispositivo che secondo diversi esperti potrebbe essere la variante cinese del Samsung Galaxy Note 20+.

Samsung Galaxy Note 20+ appare sul sito di certificazione 3C

Per quanto riguarda le specifiche, il certificato 3C sembra confermare che lo smartphone avrà una batteria di dimensioni medie, con capacità “nominale” di 4500 mAh. Se questo dovesse essere confermato, quindi, significa che il Galaxy Note 20+ impacchetterà una batteria più piccola rispetto al Galaxy S20 + che ne ha una da 5000 mAh.

All’inizio di questa settimana, un rendering del Galaxy Note 20+ era trapelato online, mostrando uno smartphone con un design molto simile alla serie Galaxy S20. Il telefono si presentava con un buco nella parte centrale superiore del display, una cover posteriore in vetro e un modulo rettangolare per la fotocamera. Secondo diverse indiscrezioni che vi abbiamo già riportato il comparto fotografico sarà composto da quattro telecamere con inclusa una telecamera periscopica. Pare, Samsung abbandonerà il sensore da 100 MP e lo zoom digitale 100X e utilizzerà un “periscopio” semplice per ottenere lo zoom ottico. Altri elementi di design dovrebbero includere uno schermo piatto, bordi ultra-stretti, mentre nella parte inferiore ci sarà un’apertura per alloggiare la S Pen.

Per quanto riguarda le specifiche pare che il nuovo Note sarà dotato dell’ultimo e più potente Qualcomm Snapdragon 865, almeno in alcune parti del mondo. Mentre altri paesi otterranno il chipset Samsung Exynos 992. Sappiamo anche che lo smartphone misurerà 161,8 x 75,3 x 8,5 mm, quindi sarà leggermente più spesso rispetto al Galaxy Note 10. Per quanto riguarda lo schermo, invece, ci aspettiamo di trovare un grande pannello da 6,7 ​​pollici. Se non ci saranno ritardi dovuti al coronavirus il Samsung Galaxy Note 20+ verrà lanciato durante un evento organizzato online ad agosto.

Fonte gizchina