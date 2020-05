Samsung Galaxy Note 20 CAD render mostrano design dettagliato

Render non ufficiali del prossimo Galaxy Note 20 sono emersi online, rivelando il possibile design del modello base. Queste prime immagini in merito al Note 20 provengono da una fonte non conosciuta, quindi dobbiamo prenderle con le dovute precauzioni. Nonostante sappiamo possano non rivelare il design definitivo le prendiamo in considerazione perchè mostrano delle modifiche sostanziali rispetto al Galaxy Note 10 e Galaxy Note 10+.

Samsung Galaxy Note 20: ecco possibile design

Come si può notare dalle immagini CAD le dimensioni del modello ”base” del Note 20 saranno di 161,8 x 75,3 x 8,5 mm, mentre quelle dello schermo saranno di 155,4 x 69,1 mm. Lo spessore aumenterà di 0,6 mm rispetto al Galaxy Note 10 e Note 10+. Tra le prime modifiche che notiamo c’è lo spostamento dei pulsanti del volume sul lato destro del telefono: una mossa gradita in quanto coerente con tutti gli smartphone di punta di Samsung, tranne la serie Note 10 e Note 10+. La S Pen, nel frattempo, si è spostata sul lato sinistro del telefono. Il bordo inferiore presenta anche una porta USB-C affiancata dalla griglia dell’altoparlante.

Il design complessivo del Galaxy Note 20 è abbastanza simile al Galaxy S20, incluso il modo in cui le telecamere posteriori sono alloggiate. Le fotocamere, infatti, si trovano all’interno di un modulo rettangolare sporgente che include un obiettivo zoom periscopio di fascia alta che Samsung ha introdotto quest’anno sul Galaxy S20 Ultra. Questo è un primo dettaglio che ci suggerisce che i rendering non sono del tutto precisi. Infatti, come vi abbiamo detto nelle scorse settimane sembra che il modello base del prossimo Galaxy Note non avrà la fotocamera con Space zoom 100x.

Voci che circondano i nuovi telefoni della serie Note hanno rivelato che il Galaxy Note 20 e Note 20+ saranno disponibili con Snapdragon 865 o Exynos 990 a seconda del mercato. Il Note 20 pare avrà una batteria da 4.000 mAh mentre l’edizione Plus ne avrà una da 4.500 mAh. Questi telefoni dovrebbero arrivare con display S-AMOLED con una frequenza di aggiornamento di 120Hz.

Fonte Sammobile