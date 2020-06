Samsung Galaxy Note 20 secondo indiscrezioni avrà uno schermo piatto

Il Galaxy Note 20 e il Galaxy Note 20 Ultra pare saranno svelati ufficialmente il 5 agosto durante un nuovo evento ”Unpacked”. Si dice che i prossimi smartphone Samsung di fascia alta offriranno processori più veloci, schermi migliori e batterie di capacità superiore. Per quanto riguarda il design indiscrezioni in circolazione affermano che il prossimo Note avrà un design nuovo e innovativo, un display più grande e sarà dotato anche di S Pen.

Galaxy Note 20 avrò schermo piatto?

Secondo quanto pubblicato su Twitter dal noto leaker Ice Universe (@UniverseIce), il nuovo Note avrà uno schermo più piatto. Dobbiamo precisare che il tweet cita solamente il “Galaxy Note 20”, non dice nulla sulla variante Plus. Quello che è certo è che questa modifica del design renderebbe senza dubbio più semplice l’uso di una S Pen verso i bordi del display.

Icecat said: Samsung Galaxy Note20 is flat. — Ice universe (@UniverseIce) June 9, 2020

Per ora non ci sono altre informazioni in circolazione, quindi, dovremo aspettare ancora qualche giorno per sapere se Samsung ha intenzione di passare completamente agli schermi più piatti per la serie Galaxy Note. Molti fan di Galaxy Note hanno richiesto display piatti per una migliore facilità d’uso, specialmente durante l’utilizzo di una S Pen.

Il Galaxy Note 20 dovrebbe presentare uno schermo da 6,7 ​​pollici, ma secondo recenti indiscrezioni non avrà una frequenza di aggiornamento di 120Hz. Il telefono potrebbe essere equipaggiato con il processore Exynos 992 (o Snapdragon 865 in alcuni mercati), 12 GB / 16 GB di RAM, 128/256 GB di memoria, uno slot per schede microSD, una configurazione a tripla fotocamera sul retro, una batteria da 4.300 mAh e ricarica rapida di almeno 25 W. Preferiresti uno schermo piatto o uno con bordo curvo sul tuo prossimo smartphone della serie Galaxy Note?

Fonte sammobile