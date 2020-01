Samsung Galaxy Note 10 Lite: le prime foto confermano le indiscrezioni

Riguardo il Samsung Galaxy Note 10 Lite abbiamo avuto modo di leggere, nelle scorse settimane, diverse indiscrezioni che ci hanno fornito diversi dettagli sul nuovo dispositivo. Sappiamo già che il nuovo Samsung Galaxy Note 10 Lite uscirà in tre colorazioni e rossa, nera, a gradiente e che vedrà la presenza della S Pen. Nei giorni scorsi, a meno di due mesi dalla data in cui il telefono dovrebbe essere annunciato ufficialmente sono state fatte trapelare foto dal vivo del Note 10 Lite.

Grazie a delle immagini pubblicate da TechTalk TV ora possiamo avere un’idea davvero concreta di come sarà il telefono.

Samsung Galaxy Note 10 Lite

È il profilo Twitter TechTalk TV a pubblicare le prime foto che confermano tutte le indiscrezioni finora supposte sul nuovo Samsung Galaxy Note 10.

Come già previsto dalle numerose informazioni finora in circolazione, il Note 10 Lite sarà simile al Note 10 normale davanti con cornici sottili tutt’intorno e una fotocamera frontale. Il display, che dovrebbe essere un OLED 2400 x 1800 con un sensore per le impronte digitali. Sul retro è possibile vedere la tripla fotocamera: 12MP dual pixel, 12MP grandangolare f/2,2, 12MP tele f/2,4 e un modulo flash.

Live images of the Samsung Galaxy Note 10 Lite pic.twitter.com/GVU2uHblZF — TechTalkTV (@Mr_TechTalkTV) December 31, 2019

TechTalk TV afferma anche che il dispositivo sarà dotato di Exynos 9810, che conferma gran parte delle indiscrezioni che sostenevano la mancanza di un processore Snapdragon.

Sembra che il Samsung Galaxy Note 10 Lite avrà una batteria da 4.500 mAh con ricarica rapida 25W e un jack per le cuffie.

SoC: Exynos 9810

Exynos 9810 Display: AMOLED 6,7″ FullHD+

AMOLED 6,7″ FullHD+ Sensore impronte digitali: integrato nel display

integrato nel display Batteria: 4.500mAh con ricarica rapida 25W

4.500mAh con ricarica rapida 25W fotocamera anteriore: 32MP f/2,0

32MP f/2,0 tripla fotocamera posteriore: 12MP dual pixel, f/1,7, 12MP grandangolare f/2,2, 12MP tele f/2,4

Fonte Phonearena