Samsung lancia il Galaxy M62, la versione internazionale del Galaxy F62: spicca la batteria da 7.000 mAh

Il Samsung Galaxy F62, annunciato poco più di una settimana fa in India, sta finalmente per “sbarcare” nei mercati internazionali, Europa compresa. I primi a svelare il lancio globale del Galaxy F62 sono stati la pagina Facebook di Samsung Malaysia e il sito di e-commerce Lazada. Il nome scelto dal gigante di Seul è Galaxy M62, e stando a quanto riferito da SamMobile si tratterebbe proprio della variante globale dell’F62.

Tra le caratteristiche tecniche più rivelanti va assolutamente menzionata la strepitosa batteria da 7.000 mAh, una vera e propria “chicca” per uno smartphone di fascia media. D’altronde, il Galaxy F62 è solo il secondo smartphone del gigante sudcoreano ad essere equipaggiato con una batteria di dimensioni talmente ampie (il primo fu il Galaxy M51, ndr).

Il Galaxy M62 sarà presentato in Malesia il 3 marzo e nei mesi successivi arriverà anche negli altri Paesi del mondo. Il telefono avrà probabilmente le stesse specifiche del Galaxy F62, pertanto è lecito aspettarsi uno schermo AMOLED da 6,7 ​​pollici Infinity-O, con una risoluzione di 1080 x 2400 (FHD +), il chipset Exynos 9825 abbinato ad almeno 6 GB di RAM e 128 GB di memoria espandibile, e una quadrupla fotocamera sul retro con un’unità principale da 64 MP, un modulo ultrawide da 12 MP, una fotocamera macro da 5 MP e un sensore di profondità da 5 MP. Sul davanti pare confermata la fotocamera da 32 MP.

Il telefono probabilmente supporterà anche la ricarica rapida da 25 W. Proprio come il Galaxy F62, anche l’M62 avrà il supporto dual-SIM, un sensore di impronte digitali montato lateralmente e un jack per cuffie da 3,5 mm. Il dispositivo dovrebbe inoltre funzionare con Android 11 come sistema operativo, con personalizzazione One UI 3.1. Le colorazioni scelte dall’azienda sudcoreana per il Galaxy M62 sono Laser Grey e Laser Blue: non ci sarà l’opzione di colore Laser Green che abbiamo invece visto con il Galaxy F62.

Ancora nessuna novità sul prezzo internazionale, anche se dovrebbe aggirarsi intorno ai 350 dollari (circa 287 euro).

Fonte Phone Arena