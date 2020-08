Samsung Galaxy M51 arriva in Europa: display da 6,7”, 4 cam sul retro e super batteria da 7000 mAh

Samsung Galaxy M51 è stato lanciato in Germania ed è già disponibile per i preordini sul sito Web tedesco della società. Si tratta di un nuovo medio-gamma realizzato dal gigante di Seul, che viene proposto con caratteristiche interessanti, a cominciare da un’autonomia eccezionale. Samsung non ha ancora fornito dettagli su un eventuale lancio in Italia di questo dispositivo: vi aggiorneremo in caso di novità.

Venendo alle specifiche, Samsung Galaxy M51 sfoggia un display Full HD + Super AMOLED + Infinity-O da 6,7 ​​pollici. Sul davanti troviamo anche un “foro”, che viene posizionato in alto al centro: qui trova posto la fotocamera anteriore da 32 MP. Samsung afferma inoltre che il telefono è alimentato con un processore octa-core, anche se la società sudcoreana non ha ancora rivelato il nome del chipset. Stando a quanto emerso nelle ultime indiscrezioni, pare certo che il processore che alimenta questo smartphone sia il SoC Qualcomm Snapdragon 730, abbinato a 6 GB di RAM e 128 GB di memoria integrata che può essere espansa utilizzando una scheda microSD. Lo smartphone funziona con personalizzazione OneUI, basata su Android 10.

Per quanto riguarda il comparto foto, il telefono è dotato di una quadrupla fotocamera posteriore con un sensore principale da 64 megapixel, con un obiettivo f / 1.8. Inoltre, sempre sul retro si apprezza un secondo sensore da 12 megapixel con un obiettivo ultra grandangolare che offre un campo visivo di 123 gradi, un sensore di profondità da 5 megapixel e una fotocamera macro sempre da 5 megapixel.

Come accennato, l’autonomia è probabilmente l’aspetto più interessante di questo nuovo telefono di Samsung. Il device, infatti, è equipaggiato con una notevolissima batteria da 7.000 mAh, con supporto per la ricarica rapida da 25 W. Una peculiarità che riscuoterà certamente grande apprezzamento negli utenti che viaggiano molto per studio o lavoro.

Il prezzo stabilito da Samsung per il Galaxy M51 è di 360 euro. La variante messa in commercio è quella con 6 GB di RAM e 128 GB di spazio di archiviazione: inoltre, le colorazioni del Galaxy M51 proposte da Samsung sono due, ovvero bianco e nero.

Fonte Gadgets360