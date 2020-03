Samsung Galaxy M41 (o M51): rendering rivela il design

La serie M di Samsung sta andando forte e pensiamo che presto potrebbe ottenere un nuovo modello. Le indiscrezioni in circolazione parlano di un nuovo dispositivo chiamato Samsung Galaxy M51, anche se apparentemente è un successore del Galaxy M40 e quindi potrebbe uscire come M41. Negli ultimi giorni l’ormai famoso leaker OnLeaks (assieme l nuovo partner Pigtou) ha pubblicato dei rendering basati su CAD.

Samsung Galaxy M41 (o M51)

La settimana scorsa vi avevamo annunciato il nuovo Samsung Galaxy M21 che per ora è uscito nel mercato indiano, ma che potrebbe arrivare anche in mercati europei selezionati. Oggi, invece, vi parliamo del nuovo Samsung Galaxy M41 o M51. Secondo le nuove informazioni in circolazione sappiamo che il telefono ha un display da 6,5 ​​pollici (vale a dire 0,2 pollici più grande del display dell’M40), motivo per cui questo dispositivo potrebbe ottenere il nome “M51”.

L’alloggiamento del comparto fotografico posteriore dovrebbe essere familiare ormai. In questo dispositivo sembra ci sarà una tripla fotocamera, quasi certamente un grandangolare, un ultra-grandangolare e una macro (o forse un sensore di profondità). La fotocamera selfie nella parte anteriore è collocata all’interno di un foro. Dettaglio che si preannuncia come una novità nella serie M, dato che solo l’M40 ne aveva una, ogni altro dispositivo della serie M utilizza una tacca a goccia.

Il telefono, a differenza del suo predecessore, ha un jack per cuffie da 3,5 mm nella parte superiore insieme a una porta USB-C nella parte inferiore. Inoltre, sembra improbabile ci sia un lettore in-display, pensiamo più ad un lettore di impronte digitali collocato sul retro, .

Fonte gsmarena