Samsung Galaxy M31 sarà lanciato il 25 febbraio

Già dalla scorsa settimana circolavano diverse informazioni e indiscrezioni in merito al nuovo Samsung Galaxy M31 di cui conosciamo già alcune specifiche tecniche come la fotocamera e la batteria. Il nuovo dispositivo di fascia media sarà lanciato in India il 25 febbraio ed oggi è apparso sul sito Web Samsung India e su Amazon India, permettendo così di confermare alcuni importanti dettagli del telefono.

Samsung Galaxy M31

È proprio Samsung ad annunciare in via ufficiale tramite una pagina apposita nel suo sito il lancio del nuovo Galaxy M31 in India che avverrà il 25 febbraio alle 12:00 ore locali.

Le notizie confermano in via ufficiale informazioni che già avevamo ipotizzato: lo schermo avrà una risoluzione FHD+ e un notch a forma di U che ospiterà il foro per la fotocamera frontale che potrebbe essere da da 16 MP o da 32 MP.

Per quanto riguarda il comparto fotografico principale, il dispositivo avrà una configurazione con quattro fotocamere con il sensore primario che pare sarà ISOCELL GW1 da 64 MP. Le altre fotocamere potrebbero essere: una fotocamera ad angolo ultra-largo, un sensore di profondità e una fotocamera macro da 5 MP. La fotocamera posteriore, inoltre, potrebbe essere in grado di registrare video in 4K.

Il lettore di impronte digitali è posto nel retro del telefono, che pare sarà dotato di jack per le cuffie da 3,5mm e la ricarica veloce a 15W.

Secondo le indiscrezioni, Galaxy M31 utilizzerà il processore Exynos 9611 ed eseguirà Android 10 con One UI 2.0. Il telefono verrà fornito con almeno 64 GB di memoria e la possibilità di avere una scheda microSD dedicata. La casa coreane pare metterà in vendita il nuovo dispositivo in tre colori: nero, blu e rosso.

Fonte Sammobile