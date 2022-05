Samsung lancia ufficialmente il Galaxy M23 5G: tutto sul nuovo mid-range

Solo qualche giorno fa era stata messa in risalto nelle varie indiscrezioni la versione 5G del Galaxy A23, con i rumors che indicavano un probabile arrivo in Europa entro questo mese di maggio. Tuttavia, sembra che Samsung abbia invece deciso di puntare su un altro telefono 5G di fascia media, il Galaxy M23.

Come riportato dal sito SamMobile, il Galaxy M23 è ora disponibile per l’acquisto in Brasile (al prezzo di 385 euro al cambio attuale), anche se i clienti che prenderanno il telefono entro il 12 giugno potranno usufruire di un leggero sconto. Ma quale sarà il prezzo stabilito da Samsung per il Galaxy M23 nei mercati europei? Al momento è davvero difficile prevederlo, anche perché non è ancora certo che il gigante di Seul abbia davvero intenzione di rilasciare il suo nuovo mid-range anche nel Vecchio Continente.

Quello che sappiamo per certo è che il Galaxy M23 è un dispositivo di fascia media alimentato con un chipset Qualcomm Snapdragon 750 5G – un processore tutto sommato più che decente – abbinato a 6 GB di RAM. Inoltre, il telefono vanta un ampio display da 6,6 pollici con frequenza di aggiornamento a 120 Hz, una tripla fotocamera posteriore (fotocamera principale da 50 MP + fotocamera ultra grandangolare da 8 MP + fotocamera macro da 2 MP) e un’importante batteria da 5.000 mAh.

A giudicare dalle sue specifiche, questo modello somiglia molto alla versione 5G del Galaxy A23 che sarebbe dovuta sbarcare in Europa all’inizio di questa settimana. Le caratteristiche sono simili, fatta eccezione per il chipset e per una fotocamera leggermente migliore. L’impressione degli esperti del settore è che Samsung preveda di lanciare il Galaxy M23 5G in Europa come Galaxy A23 5G: nei prossimi giorni ne sapremo certamente di più.

Fonte Phone Arena