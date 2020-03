Samsung Galaxy M21 arriverà con le stesse specifiche del Galaxy M30s

Dopo aver ufficialmente presentato al mercato la serie Galaxy S20 e il nuovo Galaxy Z Flip, Samsung sta rivolgendo la sua attenzione verso i nuovi modelli per la serie Galaxy A e Galaxy M. Come vi abbiamo già annunciato il nuovo Galaxy M31 è uscito a fine febbraio con fotocamera principale da 64MP e batteria da 6000 mAh.

La compagnia coreana in questi mesi dovrebbe annunciare nuovi telefoni di fascia media e uno di questi sarà sicuramente il Galaxy M21.

Galaxy M21

Il telefono ha già ricevuto la certificazione Bluetooth ed è già comparso su Geekbench. Ora, però, sono emersi informazioni più specifiche: pare che l’M21 avrà le stesse caratteristiche del Galaxy M30s dell’anno scorso.

È il blog 91Mobiles a condividere questa informazione affermando di avere come fonte Ishan Agarwal, un noto leaker adolescente. Ishan sostiene che l’imminente Galaxy M21 condividerà specifiche tecniche simili ai Galaxy M30s, come ad esempio: il processore Exynos 9611, la capacità della batteria 6000 mAh e le telecamere posteriori triple da 48 MP.

Il Galaxy M30s è arrivato nel mercato circa sei mesi fa. Ora non sappiamo come Samsung pensi di convincere gli utenti ad acquistare il nuovo Galaxy M21 se questo è solo un Galaxy M30s “ribattezzato”. L’unica cosa che possiamo supporre è che l’M21 sarà disponibile in diverse configurazioni rispetto agli M30s. Gli M30s sono disponibili in due varianti: 4 GB di RAM + 64 GB e 6 GB di RAM + 128 GB. Samsung potrebbe decidere di lanciare il nuovo Galaxy M con 4 GB di RAM + 32 GB di spazio di archiviazione e aggiungere anche una versione da 3 GB di RAM + 32 GB.

Il Galaxy M21 eseguirà Android 10 con One UI 2.0. Non abbiamo ancora informazioni ufficiali in merito ad una data di uscita.

Ishan ha anche rivelato che Samsung sta lavorando a due nuovi telefoni Galaxy serie M chiamati Galaxy M01 e Galaxy M01s. Questi due dispositivi dovrebbero essere di fascia bassa come il Galaxy A01.

Fonte gizmochina