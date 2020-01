Samsung Galaxy M21: informazioni su memoria, colori e data di lancio

Già da diverse settimane nel web si sta parlando dei nuovi modelli Samsung della serie Galaxy M. Le prime informazioni in circolazione rivelavano come Samsung stesse lavorando su Galaxy M11 e M31 ipotizzando, però, che potesse esistere anche un Galaxy M21.

Galaxy M21

In questi ultimi giorni sembra essere sempre più sicuro che il Galaxy M21 sia davvero in fase di sviluppo. Il Galaxy M20 è, forse, il dispositivo più venduto dell’intera gamma Galaxy M, quindi non sorprende che la casa coreana stia progettando un suo successore. La prima grande novità sembra essere la memoria interna: il Galaxy M20 ora è disponibile solo con 32 GB o 64 GB di memoria, mentre il nuovo modello pare avrà molto più spazio a disposizione.

Il Galaxy M21 ha il numero di modello SM-M215F sarà, come il predecessore, un dispositivo di fascia bassa e sembra ormai certo che arriverà sul mercato con opzioni di archiviazione da 64 GB e 128 GB. Purtroppo non si sanno tanti altri dettagli tecnici sul nuovo dispositivo Samsung. Tuttavia, possiamo aspettarci che ci sarà Android 10 pronto all’uso e che sarà dotato di Exynos 9610 o 9611. Indiscrezioni parlano anche di una tripla configurazione della fotocamera posteriore.

In questi giorni abbiamo potuto leggere anche i colori con cui uscirà questa nuova serie Galaxy M nel 2020. Blu e nero saranno i colori base comuni su tutti e tre i dispositivi, ma ognuno avrà un terzo colore diverso: viola per Galaxy M11, verde per Galaxy M21 e rosso per Galaxy M31. È possibile che le opzioni di colore possano variare e che la scelta di colori possa essere anche più ampia di questa.

L’ultimo quesito da porsi riguarda la data di lancio di questo nuovo dispositivo. Non si hanno ancora notizie certe, ma la serie M10 e la M20 sono state lanciate alla fine di gennaio 2019, quindi sembra facile pensare che anche i loro successori saranno presentati entro la fine di questo mese. Resta, però, ancora da vedere se l’M31 verrà annunciato insieme al Galaxy M11 e M21 o successivamente.

Fonte Sammobile