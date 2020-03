Samsung Galaxy M21 in arrivo il 16 marzo con tripla fotocamera da 48MP

Vi abbiamo già parlato gli scorsi giorni dell’ultimo dispositivo della casa coreana, il Samsung Galaxy M21 di cui vi abbiamo già dato diverse informazioni. In questi giorni sembra ci siano altre novità in merito alla data di lancio in India che pare sarà la prossima settimana.

Samsung Galaxy M21 in arrivo il 16 marzo

Grazie al noto leaker Slashleaks che ha condiviso un poster in cui si annuncia l’arrivo in India del nuovo Samsung Galaxy M21 il prossimo 16 marzo.

La scorsa settimana vi avevamo annunciato che l’M21 uscirà le stesse caratteristiche del Galaxy M30s dell’anno scorso, a quanto pare sarà proprio così.

Quello che per ora possiamo dire nel nuovo Galaxy M21 è che presenterà un display Super AMOLED da 6,4 pollici supportato da un’enorme batteria da 6.000 mAh.

Per quanto riguarda il comparto fotografico le notizie affermano che ci sarà una tripla fotocamera sul retro, con un sensore principale da 48 MP.

Grazie a Geekbench, sappiamo anche che Galaxy M21 avrà come SoC Exynos 9611 ed eseguirà Android 10 con One UI 2.0.

Per quanto riguarda lo spazio di archiviazione ci sono al momento notizie discordanti. Alcuni dicono che il dispositivo avrà 4 GB di RAM + 32 GB di spazio di archiviazione a cui si aggiungerà anche una versione da 3 GB di RAM + 32 GB.

Altre informazioni riportano che il Galaxy M21 abbia anche una variante di RAM da 6 GB e ci saranno due opzioni di archiviazione: 64 GB e 128 GB.

L’azienda coreana non ha ancora confermato in via ufficiale la notizia, ma Slashleaks è sempre stato una fonte di informazioni affidabile, quindi ci aspettiamo che queste informazioni siano vere.

