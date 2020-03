Samsung Galaxy M11: nuove foto confermano batteria da 5.000 mAh

Un paio di giorni fa, grazie a indiscrezioni uscite su Google Play Console, siamo venuti a sapere che Samsung sta lavorando su un nuovo smartphone della serie M: il Galaxy M11. Seguendo il nome, il Galaxy M11 sarà un successore dei Galaxy M10 e Galaxy M10s. Ora, l’agenzia taiwanese NCC, ha appena certificato il Galaxy M11. La scheda del dispositivo su NCC rivela immagini dello smartphone e dei suoi documenti di certificazione, che ci hanno permesso di conoscere alcune funzionalità chiave del telefono.

Samsung Galaxy M11:ecco nuove immagini

Con un numero di modello SM-M115F / DS, sappiamo che Samsung ha praticamente terminato lo sviluppo del suo nuovo smartphone Galaxy M11 che, quindi, prevediamo arriverà a breve nei mercati. Il telefono, come vi abbiamo già annunciato, prima è apparso su Google Play Console che ha rivelato la presenza di un display Infinity-O, un chip Qualcomm Snapdragon 450 e Android 10.



In questi giorni il telefono è apparso anche nel sito NCC e la certificazione riporta anche molte foto del dispositivo, inclusa la batteria integrata, le opzioni di archiviazione e le fotocamere.

Dalle informazioni emerse sappiamo che il Galaxy M11 arriverà un foro sul lato frontale e un’enorme batteria da 5.000 mAh. Un’altra immagine mostra il caricabatterie del telefono che rivela che il Galaxy M11 arriverà con una ricarica di 15 W.

Sul retro, il Galaxy M11 ha una tripla configurazione della fotocamera con un flash LED e uno scanner di impronte digitali.

Nella parte inferiore, ottieni una porta USB di tipo C e una griglia per gli altoparlanti, mentre nella parte superiore si trova un jack audio da 3,5 mm. I pulsanti di accensione e volume sono montati sul lato destro del dispositivo. Un’immagine del pannello posteriore del Galaxy M11 rivela che una delle opzioni di archiviazione del Galaxy M11 includerà una variante da 32 GB.

Per quanto riguarda le dimensioni, il telefono appare leggermente più alto rispetto ai suoi predecessori, quindi si prevede sarà più facile maneggiarlo.

Ora che Samsung ha avviato il processo di certificazione per il Galaxy M11, possiamo tranquillamente affermare che il suo sviluppo è praticamente completo e il suo lancio sarà imminente.

Fonte gsmarena