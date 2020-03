Samsung Galaxy M11 è ufficiale con schermo Infinity-O e tripla fotocamera

Samsung ha finalmente reso ufficiale il Galaxy M11 tramite il sito web Samsung degli Emirati Arabi Uniti anche se il dispositivo non sembra ancora acquistabile. Nel sito interno non si può acquistare (almeno per ora) e il nuovo M11 sembra disponibile nei punti vendita ufficiali Samsung del paese. Dopo diverse indiscrezioni, il design e le specifiche del dispositivo erano trapelate sul sito Google Play Console: passaggio ci aveva permesso di scoprire diverse informazioni sul nuovo dispositivo. Ora che il telefono è ufficiale sul sito della casa coreana possiamo finalmente svelare con sicurezza le sue specifiche tecniche.

Samsung Galaxy M11

Il telefono presenta uno schermo Infinity-O LCD da 6,4 pollici con risoluzione HD + e un foro nell’angolo in alto a sinistra. Per quanto riguarda il comparto fotografico è presente una composizione con tripla fotocamera sul retro e una fotocamera selfie. Le tre fotocamere sulla parte posteriore del telefono saro: un sensore primario da 13 MP (F1.8), una fotocamera ultrawide da 5 MP (F2.2) e un sensore di profondità da 2 MP (F2.4). Nella parte anteriore, il telefono ha una fotocamera selfie da 8 MP. Il Galaxy M11 è in grado di registrare video a 1080p 30fps utilizzando sia la fotocamera anteriore che quella posteriore. C’è un lettore di impronte digitali sul retro per l’autenticazione dell’utente.

Sebbene il sito Web non abbia rivelato il nome del processore, indiscrezioni già in circolazione comunicavano che il telefono sarà dotato del chipset Snapdragon 450. Per quanto riguarda la memoria, a disposizione ci saranno configurazioni da 3 GB o 4 GB di RAM abbinate a 32 GB / 64 GB di memoria interna. Presente anche uno slot per schede microSD fino a 512 GB. Il telefono esegue Android 10 con One UI 2.0, ma alcune delle funzionalità dell’ultimo software Samsung mancheranno dal Galaxy M11. Il Galaxy M11 ha un corpo in plastica ed è disponibile in tre colori: nero, blu e viola.

In termini di connettività, il telefono dispone di GPS, 4G LTE, slot per doppia scheda SIM, Wi-Fi a banda singola b / g / n, Bluetooth 4.2, porta USB di tipo C e jack per cuffie da 3,5 mm. Una grande batteria da 5000 mAh alimenta il Galaxy M11 e supporta una ricarica rapida di 15 W.

Il prezzo e la data di disponibilità dello smartphone entry-level non sono ancora stati resi noti, ma il dispositivo sarà disponibile nei negozi al dettaglio nel paese. Non è ancora noto in quali altri mercati arriverà il nuovo M11, ma ci aspettiamo che Samsung ufficializzi a breve questi dettagli.

Fonte Sammobile