Samsung Galaxy M01s e Galaxy Watch 3 ricevono certificazione BIS

Un paio di informazioni comparse nel sito del BIS, Bureau of Indian Standards, sembrano aggiungere novità rispetto ai nuovi dispositivi Samsung in arrivo. Sappiamo già che Samsung presenterà ad agosto la nuova serie Note20, Galaxy Fold 2 e Galaxy Z Flip 5G insieme ai nuovi tablet Tab S7. Probabilmente possiamo anche aggiungere che durante questo evento verrà ufficializzato anche il Galaxy Watch 3 che è comparso negli elenchi BIS insieme al Galaxy M01s. Una certificazione BIS indica in genere che il dispositivo è pronto e che la presentazione potrebbe essere davvero imminente.

Certificazione BIS per Galaxy Watch 3 e Galaxy M01s

In questo caso la certificazione elenca tre modelli di dispositivi distinti: SM-R845F, SM-R855F e SM-R850F. Quest’ultimo è un po ‘un mistero, mentre gli altri due sono già emersi in recenti documenti di certificazione Bluetooth. Riassumendo ciò che già sappiamo del Galaxy Watch 3, dovrebbero esserci due versioni di dimensioni distinte: 41 mm e 45 mm. Entrambi dotati di 1 GB di RAM e 8 GB di memoria integrata e probabilmente con sistema operativo Tizen 5.5. Grazie alla certificazione NRRA della Corea del Sud, abbiamo anche delle prime foto del design di Watch 3, che sembra presentare un ritorno della ghiera girevole con un profilo più sottile e un’area dello schermo più ampia rispetto ai Galaxy Watch della generazione precedente.

Passando al Galaxy M01s (numero di modello: SM-M017F/DS) sappiamo che sarà una variante Dual SIM del dispositivo e arriverà con 3 GB di RAM e chipset MediaTek Helio P22, a differenza dello Snapdragon 439 che si trova all’interno del Galaxy M01. La decisione di Samsung di dare un seguito al Galaxy M01 originale dopo pochi giorni dalla sua inaugurazione è un po’ sorprendente. Molto probabilmente il colosso coreano ha trovato un modo per offrire un dispositivo con diverse funzioni a circa lo stesso prezzo ultra-budget dell’attuale M01. Questo è tutto ciò che sappiamo sui Galaxy M01 finora. A causa della sua natura modesta, non ci aspettiamo davvero che faccia la sua apparizione in nessun evento di presentazione ufficiale di Samsung.

Fonte gsmarena