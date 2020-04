Samsung Galaxy M01: specifiche rivelate tramite Google Play Console

Il mese scorso, tramite indiscrezioni, abbiamo scoperto la presenza del Samsung Galaxy M01, l’equivalente “M” del Galaxy A01 e sappiamo che è stato progettato per mercati quali l’India, lo Sri Lanka, il Nepal e la Russia. Il telefono è già apparso anche sul database di Wi-Fi Alliance e fino ad oggi sapevamo solo dettagli in merito lo spazio di archiviazione e le tre opzioni di colore. Ora, lo smartphone entry-level è apparso anche su Google Play Console, confermando le indiscrezioni già in circolazione e rivelando nuove specifiche tecniche.

Samsung Galaxy M01: specifiche tecniche

Il nuovo Samsung Galaxy M01 (numero modello SM-M015G) sembra eseguirà Android 10 e molto probabilmente One UI 2.0. Il dispositivo ha uno schermo HD (potrebbe essere un pannello da 6,4 pollici) con risoluzione 720×1520. Nel display frontale ci sarà una tacca a V dove alloggerà la telecamera selfie. Lo smartphone è dotato del processore Qualcomm Snapdragon 439 e 3 GB di RAM. La GPU Adreno 505 è impostata su una velocità di clock di 560 MHz.

Sappiamo già che i 32 GB di memoria interna molto probabilmente potranno essere ampliati tramite una microSD. Lo smartphone sarà dual-SIM e sarà lanciato in almeno tre varianti di colore: nero, blu e rosso. Prevediamo che questo telefono di fascia medio-bassa verrà svelato nelle prossime settimane. La piccola immagine allegata all’elenco delle specifiche apparsa su Google Play Console sembra essere quella di un Galaxy A01. Per questo motivo si potrebbe ipotizzare che il nuovo dispositivo sia solo un re-branding del Galaxy A01 per alcuni mercati specifici. Ancora non abbiamo abbastanza informazioni in merito e sarà necessario aspettare fino alla sua inaugurazione ufficiale per essere sicuri, ma ciò che è chiaro è che l’M01 arriverà con 1 GB di RAM in più rispetto all’A01.

Fonte Sammobile