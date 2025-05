Samsung Galaxy: limite di 100 allarmi raggiunto, ecco cosa devi sapere

Per molti, il risveglio è una battaglia quotidiana. Non stupisce quindi che molti utenti ricorrano all’uso di più allarmi per sollevarsi dal letto. Tuttavia, i dispositivi Samsung Galaxy pongono un limite sorprendente a questa pratica. Se sei un felice possessore di un Galaxy, conosci il limite di 100 allarmi? Questa cifra, che potrebbe sembrare sufficiente per alcuni, è in realtà il doppio di quanto consentito in precedenza. Scopriamo insieme i dettagli e le implicazioni.

La battaglia contro il sonno: come gli allarmi possono diventare alleati

Molti di noi hanno sperimentato l’arte di svegliarsi. Giorni dopo giorni, l’impegno di alzarsi dal letto può diventare estenuante. In questo contesto, impostare diversi allarmi, distanziati di pochi minuti, è una strategia comune. Potresti inoltre trovarti a programmare allarmi per brevi sonnellini durante la giornata. Questo comportamento solleva la domanda: quante sveglie sono davvero necessarie? Per gli utenti Samsung, la risposta è 100.

Il limite degli allarmi su Samsung: una restrizione da considerare

Recentemente, un utente di Reddit ha segnalato che, una volta raggiunto il tetto dei 100 allarmi, non è possibile aggiungerne di nuovi. La problematica non è limitata solamente ai dispositivi di ultima generazione, come il Galaxy S25 Ultra; persino i modelli più vecchi dovranno confrontarsi con questa limitazione. Poco più di cinque anni fa, il limite era di 50 allarmi, come documentato in un thread del supporto della Community Samsung. L’azienda ha quindi raddoppiato questo tetto, ma resta il fatto che c’è comunque una soglia da non superare.

Perché esiste un limite agli allarmi?

Il motivo di questa restrizione rimane in gran parte sconosciuto, ma la logica sembra suggerire la necessità di stabilire un massimo. 100 allarmi sono comunque un numero piuttosto rotondo. Tuttavia, molti utenti con stili di vita frenetici potrebbero sentirsi limitati da questa impostazione. Pensiamo a chi ha orari variabili o a chi utilizza le sveglie con Gemini per una maggiore comodità: dover investire tempo per eliminare allarmi già memorizzati fabbrica una certa frustrazione. Situazioni come brevi riposi di mezz’ora possono invogliare a settare allarmi, ma il rischio di intasare l’app Orologio è alto.

Controlla gli allarmi salvati sul tuo dispositivo

Se fai un uso frequente di Gemini per impostare i tuoi allarmi, è bene dare un’occhiata al numero di sveglie salvate sul tuo dispositivo Samsung Galaxy. Potresti scoprire di averne più di quanto immagini e, per evitare di raggiungere il limite di 100, è consigliabile eliminare alcuni allarmi non necessari. Disporre di un archivio di allarmi ben gestito potrebbe rivelarsi utile in futuro nel caso avessi bisogno di crearne di nuovi.

