Samsung Galaxy J2 Core 2020: raddoppia lo spazio di archiviazione

Samsung ha appena lanciato il Galaxy J2 Core (2020) in India. O meglio, ha raddoppiato la memoria sull’originale J2 Core e lo ha rinominato J2 Core 2020. Il modello del 2018 aveva delle specifiche davvero basse e due anni dopo sembra non essere cambiato molto. Una delle caratteristiche positive di questo telefono è che esegue Android Go Edition in cui sia il sistema operativo che le app sono progettati per sfruttare al massimo anche l’hardware di fascia bassa.

Samsung Galaxy J2 Core 2020

Il telefono si presenta con un display LCD da 5” con una risoluzione di 540 x 960 pixel. Le specifiche ufficiali non menzionano esplicitamente la protezione Gorilla Glass di cui godeva il modello 2018, ma probabilmente ci sarà anche in questo nuovo modello. Sopra lo schermo è presente una fotocamera selfie da 5 MP. La fotocamera posteriore ha un sensore da 8 MP con messa a fuoco automatica ed è in grado di registrare video 1080p a 30 fps.

La memoria sembra il punto forte di questo dispositivo. La RAM è di 1 GB, mentre la ROM è di 16 GB di cui 11,7 GB disponibili (il resto è riservato dal sistema). C’è uno slot per schede microSD integrato che supporta schede fino a 256 GB e Go Edition ha la possibilità di spostare app e contenuti su un archivio esterno usando Smart Manager. Il telefono è alimentato da un SoC Exynos 7570 Quad e da una batteria da 2.600 mAh che promette fino a 14 ore di navigazione Web su LTE. Attenzione perchè la batteria è rimovibile un po’ come succedeva con i dispositivi di qualche anno fa.

Nota che Samsung non ha nemmeno aggiornato il sistema operativo sottostante, questo telefono funziona ancora con Android 8.0 Oreo Go edition, come l’originale, che è stato il primo telefono Samsung Edition Go (seguito dal Galaxy A2 Core). Il Samsung Galaxy J2 Core (2020) è un telefono LTE con due schede SIM (la microSD vive in uno slot dedicato). È disponibile in tre colori: oro, blu e nero. Il prezzo è INR6.300 (circa € 76), non ci sono opzioni con capacità di archiviazione o RAM diverse. Per ulteriori informazioni: www.samsung.com

Fonte gsmarena