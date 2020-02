Samsung Galaxy Fold riceve le patch di sicurezza Android di febbraio 2020

Samsung ha recentemente rilasciato le patch di sicurezza Android che fanno riferimento al mese di gennaio 2020 per la variante Galaxy Fold 5G.

L’update è stato ufficializzato il mese scorso, come ricorderanno i lettori di OutofBit. Ora, la società sta lanciando un nuovo aggiornamento che introduce le nuove patch di sicurezza: si tratta delle patch del mese di febbraio 2020 per la versione LTE del pieghevole. Stando a quanto emerso sul web il nuovo update è già stato individuato in Francia e Russia, e molto presto verrà distribuito anche in altri mercati.

Il nuovo aggiornamento per il Galaxy Fold, con versione F900FXXS3ATA3, ha un peso di circa 4,9 GB. Come rilevato dal bollettino sulla sicurezza Android di Google, l’aggiornamento di febbraio 2020 va a risolvere diverse vulnerabilità di sicurezza critiche, che vanno da un grado elevato ad uno più moderato. Uno di questi “bug” avrebbe potuto consentire a un utente malintenzionato remoto di utilizzare un file appositamente predisposto per eseguire codice arbitrario nel contesto di un processo privilegiato.

Le note sulla patch di Samsung descrivono inoltre altri 30 miglioramenti che riguardano le applicazioni dell’interfaccia utente One. L’aggiornamento apporta ulteriori miglioramenti alla stabilità generale del sistema del “foldable” di Samsung.

L’aggiornamento OTA viene implementato in batch, pertanto potrebbe volerci un po ‘di tempo prima che raggiunga tutte le unità Galaxy Fold. Gli utenti riceveranno una notifica per scaricare automaticamente l’aggiornamento. In alternativa, la disponibilità dell’aggiornamento può essere verificata anche recandosi sul menu Impostazioni e successivamente su Sistema e Aggiornamenti di sistema.

Lo smartphone Samsung Galaxy Fold ha debuttato sul mercato a settembre 2019. Il pieghevole presenta un doppio display Infinity Flex, con uno schermo esterno HD + Super AMOLED da 4,6 pollici e un secondo display QXGA + Dynamic AMOLED da 7,3 pollici. Il Samsung Galaxy Fold è inoltre alimentato con un processore Qualcomm Snapdragon 855, una GPU Adreno 640 e una batteria da 4.380 mAh con una ricarica rapida di 15 W.

Fonte BGR