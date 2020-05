Samsung Galaxy Fold 2 in un video: fotocamera rotante e 3 display

Samsung lancerà due nuovi flagship entro la fine dell’anno: in un rapporto finanziario pubblicato in precedenza, il colosso della tecnologia sudcoreana ha confermato che Galaxy Note 20 e Galaxy Fold 2 arriveranno entro il 2020. Indiscrezioni dicono che i due dispositivi potrebbero essere addirittura presentati insieme in un unico evento quest’estate. Le voci su questi due smartphone si susseguono numerose in queste settimane e, mentre Galaxy Note 20 è stato avvistato nel Galaxy Store, un nuovo video su YouTube presenta un concept design del Galaxy Fold 2.

Samsung Galaxy Fold 2: ecco concept del telefono

Un canale YouTube chiamato TechConfigurations ha caricato un video sulla popolare piattaforma per presentare un concept del prossimo Galaxy Fold 2. Questo video mostra il pieghevole con ben tre display accanto a una telecamera rotante. La telecamera rotante si trova nell’angolo superiore e ruota sull’asse di un meccanismo a cerniera per fungere sia da fotocamera principale posteriore che da selfie. Il comparto fotografico, invece, si presenta con tre sensori: da 12 MP, da 20 MP e uno sparatutto primario da 108 MP.

Il display principale è un enorme schermo OLED da 8 pollici mentre il display secondario è un pannello OLED da 6,6 pollici che è notevolmente più grande del display originale da 4,6 pollici del Galaxy Fold. Il terzo schermo è un mini schermo OLED da 5 x 0,8 pollici che probabilmente fungerà da dashboard. Infine, il video descrive in dettaglio il SoC Snapdragon 865 di Qualcomm che sarà presente nel Galaxy Fold 2, insieme ai 12 GB di RAM e 512 GB di spazio di archiviazione. Il portatile pieghevole sarà alimentato da un’enorme batteria da 7.000 mAh e supporterà anche il 5G.

È interessante notare che il video mostra anche una nuova modalità, chiamata ”laptop mode” in cui l’utente può piegare il dispositivo per utilizzare la metà inferiore come tastiera e lavorare sulla metà superiore, come un mini laptop. La praticità dietro questa modalità è ancora discutibile e, questo design, non è ufficialmente di Samsung, quindi potremmo non vedere mai alcune o la maggior parte delle funzionalità.

Fonte gizmochina