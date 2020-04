Samsung Galaxy Fold 2 uscirà in verde e in blu, non avrà S Pen

Già la scorsa settimana abbiamo iniziato a fornirvi alcune indiscrezioni sul prossimo pieghevole della Samsung il: Galaxy Fold 2. Per ora, dalle informazioni in circolazione, sappiamo che il telefono uscirà in due varianti: un modello avrà 256 GB di memoria interna, mentre l’altro ne avrà 512 GB. Questa differenza di prezzo consentirà alla casa coreana di mettere sul mercato un dispositivo con un prezzo più accessibile. Secondo un tweet pubblicato dal leaker Sleepy Kuma pare che il pieghevole non avrà la S Pen e uscirà in due colorazioni. Samsung starebbe pianificando di rilasciare il Galaxy Fold 2 nelle due opzioni di colore che sono state annunciate l’anno scorso per l’originale Galaxy Fold ma che alla fine non sono state rilasciate: Martian Green e Astro Blue.

Sia la finitura Astro Blue che la finitura Martian Green erano originariamente in fase di realizzazione per il primo Galaxy Fold, ma finirono per non essere utilizzate. Alla fine, il dispositivo era disponibile solo in Space Silver e Cosmos Black. Come spesso accade con i flagship Galaxy, è probabile che la disponibilità di varianti sia limitata solo a determinati mercati.

Samsung Galaxy Fold : niente S Pen

Stando al posto su Twitter di Sleepy Kuma le precedenti indiscrezioni che davano il dispositivo in uscita con una S Pen sembrano non essere accurate. Pare che Samsung voglia rendere il prossimo pieghevole più leggero del suo predecessore del 2019, e vista anche la presenza di un display più grande sembra che non ci sarà spazio anche per una S Pen. La penna pare rimarrà quindi una caratteristica della gamma Galaxy Note di Samsung, almeno per un altro anno.

Secondo informazioni emerse lo scorso fine settimana Samsung sta ancora lavorando per lanciare il Galaxy Fold 2 ad agosto, possibilmente accanto alla serie Galaxy Note 20. Il gigante della tecnologia dovrebbe iniziare a produrre pezzi in serie del Galaxy Fold 2 a metà maggio, mentre le prime unità commerciali dovrebbero lasciare la catena di montaggio a giugno.

