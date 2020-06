Samsung Galaxy Fold 2 rendering mostra display con foro senza notch

Recenti voci in circolazione riportano che i nuovi dispositivi Galaxy Fold 2, Galaxy Note 20 e Galaxy Z Flip verranno presentati ad inizio agosto durante uno speciale evento Unpacked. Tuttavia non è detto che tutti e tre i dispositivi verranno messi in vendita nello stesso momento in contemporanea. Il Galaxy Fold 2, in particolare, potrebbe arrivare nei mercati a settembre. Riguardo il nuovo pieghevole della Samsung non sapevamo ancora molte informazioni prima che un nuovo post su Twitter, del famoso leaker Ice Universe, mostrasse un rendering del dispositivo.

Samsung Galaxy Fold 2 rendering del dispositivo

Ice Universe, un leaker che si è dimostrato sempre molto affidabile, ha condiviso due immagini non ufficiali che potrebbero rivelare il possibile design del lato frontale del dispositivo. Come si può vedere dalla foto il telefono non avrà il notch nel display interno.

Il ritaglio della tacca è stato sostituito da un foro per ospitare la fotocamera. Il foro sembra collocato in una posizione poco invadente verso l’angolo in alto a destra del display, esattamente al centro della metà destra dello schermo pieghevole. La posizione di questo nuovo foro potrebbe dar fastidio a coloro che sono amanti dell’estetica e apprezzano le simmetrie. Questa, infatti, potrebbe essere stata una decisione pratica piuttosto che un’esigenza di progettazione. Pensiamo che questa soluzione della fotocamera racchiusa i un foro verrà utilizzata anche nel display esterno.

Secondo indiscrezioni che vi avevamo già riportato il Galaxy Fold 2 avrà cornici saranno di dimensioni più ridotte. Questo dettaglio ha permesso alla casa coreana di fornire il nuovo pieghevole di uno schermo interno da 7,7″ più grande rispetto a quello da 7,3″ dell’attuale Galaxy Fold. Lo schermo flessibile, inoltre, pare avrà in dotazione il vetro UTG (Ultra Thin Glass) che è stato utilizzato per la prima volta con il Galaxy Z Flip.

