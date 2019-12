Samsung Galaxy Fold 2: le prime foto del nuovo pieghevole a conchiglia

Questa mattina ci siamo svegliati con le prime immagini ″rubate″ del nuovo Galaxy Fold 2, il nuovo smartphone pieghevole della Samsung che sembra entrerà nel mercato durante i primi mesi dell’anno.

Le immagini del nuovo Samsung Galaxy Fold 2 a conchiglia sono apparse nel social media cinese Weibo, sono state riprese dall’account twitter di Ice Universe e da lì hanno fatto il giro del mondo.

Ecco il nuovo Samsung Galaxy Fold 2

Nelle foto trapelate si vede chiaramante lo smartphone con un design che supera quello che del suo predecessore, il Galaxy Fold ora in commercio: se il modello precedente si presenta con un’apertura ″a libro″, il nuovo pieghevole sembra un modello ″a conchiglia″ che si apre e si chiude in senso verticale. Da chiuso il telefono appare molto compatto, poco ingombrante e l’ideale anche per essere messo in tasca, ma una volta aperto si ha uno schermo di quasi 7 pollici. Questa configurazione lo rende molto simile al nuovo Moto Razr che è stato presentato qualche settimana fa, e questo potrebbe significare che come il Moto Razr nemmeno questo smartphone avrà una scheda tecnica di alto livello.

Non è detto che quello che vediamo in foto sia il telefono che poi ci sarà in commercio, perchè potrebbero esserci delle altre modifiche, tuttavia grazie a queste foto possiamo già farci un’idea di come sarà il dispositivo.

Questo smartphone sembra dotato di un doppo schermo: uno esterno e uno interno. Il piccolo display esterno è dedicato alla visualizzazioni dell’orario e delle notifiche e sempre sulla parte esterna si vede anche una doppia fotocamera con flash LED.

Dalle foto si può notare anche la presenza di un’altra fotocamera nello schermo interno e anche la presenza del connettore USB-C sul bordo inferiore. Sembra assente, invece, il jack cuffie da 3,5mm.

