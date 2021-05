Samsung, il Galaxy F52 5G pronto al lancio in Cina: lo vedremo da noi?

Sono appena emerse buone notizie sul lancio del Galaxy F52 5G, trapelato più volte nell’ultimo mese circa. Samsung China ha appena rivelato il periodo di preordine, la data di rilascio e il prezzo del dispositivo.

Secondo il teaser di Samsung, infatti, il Galaxy F52 5G sarà disponibile per il preordine dal 20 maggio al 31 maggio, mentre la consegna inizierà dal 1 giugno. Sempre il 1 giugno il nuovo telefono del gigante di Seul sarà in vendita nei negozi. Sono disponibili anche alcuni regali con il pre-ordine, anche se l’immagine del teaser non è sufficientemente chiara per capire di cosa si tratti. Il Galaxy F52 5G viene venduto ad un prezzo di 1999 yuan, circa 255 euro al cambio attuale.

Il fatto che Samsung abbia scelto di rilasciare il Galaxy F52 5G in Cina, dove la quota di mercato dell’azienda è trascurabile, ha lasciato un pò spiazzati gli esperti del settore. Sebbene l’azienda sudcoreana sia il più grande produttore di smartphone al mondo, la Cina non è sicuramente uno dei mercati più forti dello storico marchio, che appare in ritardo rispetto alla concorrenza: d’altronde, gli sforzi dell’azienda per aumentare la quota di mercato in Cina negli ultimi anni hanno visto un forte regresso.

Al momento non sappiamo ancora se il Galaxy F52 5G verrà ufficializzato anche negli altri mercati internazionali. Grazie ad alcuni “leak” sappiamo che lo smartphone avrà un display TFT LCD con risoluzione HD+ e sarà alimentato con un processore Snapdragon 750G (lo stesso del Galaxy A52 5G). Sarà presente anche una fotocamera principale da 64 MP, una batteria da 4350 mAh con supporto alla ricarica rapida da 25 W e un jack per cuffie da 3,5 mm.

Fonte SamMobile