Samsung Galaxy F41, ufficiale il primo telefono della serie F: spicca la super batteria da 6000 mAh

Da diverse settimane si fa un gran parlare del Galaxy F41, ovvero del nuovo telefono che Samsung ha progettato per la fascia media. Sul web sono comparsi molti riferimenti a questo prodotto, compresi alcuni “leak” dove trapelavano le specifiche tecniche.

Finalmente lo smartphone è ufficiale, dato che Samsung ha appena confermato il suo lancio nel mercato indiano. Il Galaxy F41 è il primo dispositivo della nuova serie Galaxy F del gigante di Seul, anche se è un pò difficile considerarlo uno smartphone “nuovo” in tutto e per tutto. Tecnicamente si tratta infatti di un rebranding del Galaxy M31, con l’aggiunta di un paio di funzioni interessanti. C’è anche qualche carenza: ad esempio risulta assente la fotocamera macro da 5 MP, e l’unico modello disponibile ha 6 GB di RAM.

Il Galaxy F41 viene lanciato sul mercato in tre opzioni di colore, che prendono il nome di Fusion Black, Fusion Blue e Fusion Green. Il telefono ha un sensore di impronte digitali montato sul retro, una rarità nell’attuale gamma di smartphone Samsung, ed è alimentato con un processore Exynos 9611. Ma la caratteristica più interessante di questo nuovo prodotto è certamente l’imponente batteria da 6.000 mAh, supportata da una ricarica rapida da 15 W, che garantisce un’eccellente autonomia al nuovo telefono di Samsung.

Il Galaxy F41 sarà disponibile in India su Samsung.com, Flipkart e negozi al dettaglio selezionati a partire dal prossimo 16 ottobre. Il modello con 64 GB di memoria interna avrà un costo di 16.999 rupie indiane (circa 200 euro al cambio) mentre la variante da 128 GB verrà venduta a 17.999 rupie, circa 210 euro al cambio attuale. Ad oggi non è dato sapere se vedremo questo nuovo device anche nel mercato italiano: nelle prossime settimane Samsung dovrebbe fornire qualche dettagli in merito ad un eventuale lancio globale del Galaxy F41.

