Samsung lancia il Galaxy F22, un “mid-range” con una super batteria

Samsung è una delle aziende che cerca sempre di stupire la clientela con dei top di gamma caratterizzati da una scheda tecnica da “urlo”. Tuttavia, il gigante di Seul sa bene che la fascia di mercato dove bisogna porre più attenzione è quella media, ed è per questo che Samsung è sempre molto attiva nel rilasciare smartphone “mid-range” capaci di soddisfare gli utenti sia dal punto di vista delle prestazioni che in termini puramente estetici.

Dopo alcune indiscrezioni trapelate di recente, Samsung ha finalmente svelato il Galaxy F22, uno smartphone Android di fascia media che ha come caratteristica principale una batteria super. Come previsto, si tratta di una versione leggermente diversa rispetto al Galaxy A22, un altro telefono che l’azienda sudcoreana ha provveduto a rilasciare di recente sul mercato.

Quale sarebbe la differenza principale tra i due telefoni? Ovviamente l’autonomia. Samsung Galaxy F22 è infatti equipaggiato con un’enorme batteria da 6.000 mAh con supporto per la ricarica rapida da 25 W (caricabatterie in dotazione da 15 W), che riesce a garantire una durata davvero molto elevata con una singola carica. Un altro punto di forza del telefono potrebbe essere il display Super AMOLED HD+ da 6,4 pollici con una frequenza di aggiornamento di 90Hz.

Dando invece uno sguardo all’hardware, il Galaxy F22 risulta alimentato un processore MediaTek Helio G80 octa-core, con due opzioni di RAM (4 e 6 GB) e due di memoria interna (64 e 128 GB). Il telefono è inoltre dotato di una quadrupla fotocamera sul retro, con un sensore principale da 48 MP, un sensore secondario da 8 MP e altre due fotocamere, entrambe da 2 MP.

Samsung Galaxy F22 sarà disponibile in India tramite Flipkart a partire da 12.500 rupie indiane, al cambio attuale circa 141 euro. Al momento l’azienda con sede a Seul non ha comunicato nulla in merito ad un eventuale lancio internazionale di questo nuovo “mid-range”.

Fonte SamMobile