Samsung presenta la nuova variante del Galaxy Book Flex: ecco Alpha, dettagli e prezzo

Samsung ha deciso di scaldare i motori prima del CES 2020, la grande fiera della tecnologia che prenderà il via il prossimo 7 gennaio a Las Vegas.

Come sempre l’azienda di Seul sarà tra le protagoniste, ma a quanto pare Samsung ha voluto anticipare la concorrenza proponendo già un nuovo interessante dispositivo. Si tratta di una nuova variante del Galaxy Book Flex, il 2 in 1 presentato all’incirca un paio di mesi fa dal colosso sudcoreano.

Il nuovo modello prende il nome di Galaxy Book Flex Alpha, ed è anch’esso un convertibile 2 in 1 caratterizzato da un display QLED e il supporto Active Pen. Questa nuova variante Alpha si caratterizza soprattutto per la sua leggerezza: il peso, infatti, è di 1,19 kg e anche lo spessore – appena 13,9 mm – è davvero molto ridotto. Il laptop è alimentato dai più recenti processori Intel Core di decima generazione e viene fornito anche con un sensore di impronte digitali.

Il Samsung Galaxy Book Flex Alpha viene venduto ad un prezzo di partenza di 829,99 dollari (circa 745 euro) e sarà reso disponibile in un’unica opzione di colore Royal Silver. Il laptop dovrebbe essere in vendita nella prima metà del 2020.

Tra le caratteristiche principali del Galaxy Book Flex Alpha spicca soprattutto la cerniera a 360 gradi che gli consente di piegarsi in modalità tablet, sdraiarsi su una superficie liscia o appoggiarsi in modalità “tenda”. Il 2 in 1 ha un display QLED Full HD da 13,3 pollici (1920×1080 pixel) con luminosità massima di 600 nits e volume del colore del 100%. Oltre ai già citati processori Intel Core di decima generazione, il dispositivo ha due opzioni di RAM da 8 GB e 12 GB e due opzioni di archiviazione da 256 GB e 512 GB, assieme ad 1 TB di supporto SSD (NVMe).

Il Samsung Galaxy Book Flex Alpha ha inoltre due altoparlanti stereo da 1,5 W, una fotocamera HD da 720p e un microfono digitale dual array. Il telaio è realizzato in alluminio e la capacità della batteria è di 54 Wh. Stando a quanto garantito da Samsung, il laptop dovrebbe avere un’autonomia di 17,5 ore (a seconda dell’uso) e ha anche una funzione di ricarica rapida.