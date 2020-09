Samsung Galaxy Book Flex 5G, ufficiale il nuovo 2-in-1 con gli Intel Core di 11esima generazione

Samsung Galaxy Book Flex 5G è stato annunciato dal gigante sudcoreano come ultimo prodotto “ibrido” del suo imponente catalogo. Galaxy Book Flex 5G, che viene descritto come il primo laptop Samsung dotato di supporto 5G, è infatti un 2-in-1 e viene fornito con una S Pen che si inserisce direttamente nel laptop quando non è necessaria.

Il Samsung Galaxy Book Flex 5G funziona con Windows 10 Home o Windows 10 Pro come sistema operativo. Il 2-in-1 è dotato di un touchscreen full HD da 13,3 pollici (1.920×1.080 pixel) e il pannello anteriore ospita la fotocamera frontale da 720p per le videochiamate. Il notebook 2-in-1 è alimentato da una CPU Intel Tiger Lake Core i5 o Core i7 di 11a generazione – appena ufficializzati dall’azienda statunitense, ndr – con grafica Intel Iris Xe con RAM LPDDR4x fino a 16 GB e 512 GB di SSD NVMe per l’archiviazione.

Il Samsung Galaxy Book Flex 5G ha un comparto audio di tutto rispetto grazie ai suoi doppi altoparlanti da 5 W di AKG. A livello di connettività, oltre al 5G (Sub6), troviamo anche il supporto LTE, Wi-Fi 6 e Bluetooth v5.1, una porta Thunderbolt 4, una porta USB Type-C e una porta USB 3.0 Type-A, HDMI, jack audio da 3,5 mm, UFS e slot per schede microSD e uno slot per SIM. La batteria del Galaxy Book Flex 5G è di 69,7 Wh.

La tastiera è retroilluminata e la S Pen, come accennato, può essere riposta in uno slot che si trova nella parte anteriore del laptop. Sopra la tastiera è presente una fotocamera da 13 MP che funge da fotocamera posteriore quando il 2-in-1 è in modalità tablet con la tastiera ripiegata completamente all’indietro.

Il Samsung Galaxy Book Flex 5G soddisfa i requisiti della nuova piattaforma Intel Evo che richiede processori mobili Intel Core i5 o Core i7 di undicesima generazione con grafica Intel Iris Xe, che assicurano “notevole reattività, durata della batteria, connettività, audio, display e design leggero”.

Samsung non ha ancora rivelato i prezzi e la disponibilità per il Galaxy Book Flex 5G: il colosso di Seul dovrebbe rivelare tutto nei prossimi giorni.

Fonte Gadgets360