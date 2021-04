Samsung Galaxy A82 5G, spuntano nuove indiscrezioni su design e hardware dell’atteso nuovo telefono

Secondo gli ultimi “rumors”, Samsung sarebbe al lavoro su uno smartphone di fascia media ma con caratteristiche “premium”. Il nome di questo nuovo telefono, sempre stando alle indiscrezioni, è Galaxy A82 5G (in Corea del Sud potrebbe chiamarsi Galaxy A Quantum 2, ndr), che sarebbe quindi il successore del Galaxy A80.

Lo smartphone è comparso per la prima volta un paio di mesi fa, ma solo nelle ultime settimane sono state svelate alcune sue specifiche tecniche. Proprio nella giornata di ieri sono invece emerse informazioni più dettagliate sul design della parte anteriore del telefono, ma anche sull’hardware interno e sul software.

Il Galaxy A82 5G, è stato individuato con il numero di modello SM-A826S negli elenchi di Google Play Console. Il telefono sembra presentare un design a schermo intero nella parte anteriore. Lo smartphone è dotato di uno schermo Full HD + e funziona con Android 11 come sistema operativo. Ad alimentare questo prodotto troveremo un processore Qualcomm Snapdragon 855+, abbinato a 6 GB di RAM. Mentre il Galaxy A80 presentava un sistema di fotocamera “selfie flip”, il nuovo smartphone mid-range di Samsung dovrebbe invece arrivare con una fotocamera selfie tradizionale a forma di foro.

Il sensore principale della fotocamera posteriore dovrebbe essere un Sony IMX686 da 64 MP, come trapelato nelle indiscrezioni precedenti, anche se questo dettaglio non ha trovato conferma nei rumors delle ultime ore. Lo stesso vale per il supporto Bluetooth 5.0. Non si sa nient’altro di questo smartphone, ma stando a quanto affermano gli esperti del settore non dovrebbe mancare un chip QRNG (Quantum Random Number Generator) che garantirebbe senza dubbio una maggiore sicurezza rispetto agli smartphone tradizionali. Tuttavia, l’impressione è che il chip QRNG riguardi solo il Galaxy A Quantum 2, ovvero la versione sudcoreana del nuovo device.

Fonte SamMobile