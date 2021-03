Samsung Galaxy A82 5G compare su Geekbench: il processore è Snapdragon 855

Samsung è un’azienda che cerca sempre di lanciare prodotti di livello assoluto per soddisfare le esigenze degli utenti che desiderano avere tra le mani i top di gamma con funzionalità eccezionali. Tuttavia, il gigante di Seul sa bene che la fascia media del mercato è quella “decisiva”, ed è per questo che la società sudcoreana lavora con molta attenzione anche ai dispositivi che rientrano in questo segmento.

Di recente abbiamo visto come Samsung si sia impegnata molto sui telefoni della serie Galaxy A8x, e la novità di queste ore è che il brand sembra ormai pronto ad introdurre una nuova aggiunta a questa piccola famiglia di dispositivi. Il telefono, individuato nel moniker Galaxy A82 5G, è già trapelato in molte indiscrezioni comparse online nell’ultimo mese, ma da ieri il misterioso dispositivo ha fatto la sua comparsa anche sulla piattaforma Geekbench, rivelando alcuni dettagli in più sull’hardware e sul software.

Secondo il benchmark, il prossimo Galaxy A82 5G sarà alimentato con un chipset che Qualcomm ha presentato addirittura due anni fa: stiamo parlando del processore Snapdragon 855, lo stesso utilizzato dal primo telefono Galaxy non “premium” con supporto 5G, ovvero il Galaxy A90 5G. Il SoC è abbinato a 6 GB di RAM e il dispositivo dovrebbe funzionare con Android 11 come sistema operativo, con personalizzazione One UI 3.1.

Perchè scegliere un processore “datato”? In realtà non è la prima volta che Samsung piazza una mossa del genere. E’ accaduto anche con il Galaxy F62, rilasciato nei mercati globali come M62, che dispone di un chip Exynos 9825 che avevamo visto nei Galaxy Note 10. Si tratta pur sempre di un “miglioramento” rispetto a Snapdragon 730G, il chip che ha debuttato all’interno del Galaxy A80.

Nel benchmark, il Galaxy A82 5G viene identificato nel numero di modello SM-A826S, che suggerisce la possibilità che si tratti di una variante coreana (ma il telefono arriverà certamente anche in altri mercati, ndr). Come ricorderanno i lettori di OutofBit, il Galaxy A80 non riscosse molto successo, pertanto sembra molto probabile che Samsung apporti drastici cambiamenti al design del Galaxy A82 5G per renderlo più accattivante. Tuttavia, almeno fino ad ora, si conoscono davvero pochi dettagli dal punto di vista estetico: non resta che attendere qualche comunicazione in più da parte del gigante di Seul.

Your Browser Does Not Support iframes! guide e recensioni, seguici su Telegram : t.me/OutOfBitit Non perderti le nostre, seguici su

Fonte SamMobile