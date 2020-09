Samsung sta per lanciare il Galaxy A72, un nuovo mid-range con 5 fotocamere posteriori

Nelle ultime ore è emersa una novità molto interessante che riguarda Samsung. Il gigante di Seul rilascerà presto il suo primo smartphone con un comparto foto che sarà caratterizzato da una fotocamera quintupla, ovvero cinque fotocamere separate sul retro.

Sia gli esperti del settore che gli utenti si aspettavano che questa importante innovazione riguardasse un nuovo top di gamma del colosso sudcoreano. Non sarà così, dato che vedremo la fotocamera quintupla su uno smartphone di fascia media. Stiamo parlando del Galaxy A72, di fatto il successore del Galaxy A71 lanciato sul mercato a gennaio 2020.

Non è ancora chiaro se il dispositivo verrà lanciato all’inizio del prossimo anno, come avvenuto per il suo predecessore, anche se Samsung prevede di rilasciarlo entro la prima metà del 2021.

Ma quali sensori andranno a caratterizzare la fotocamera quintupla? Prima di tutto il sensore principale da 64 megapixel, ma anche il sensore secondario da 12 megapixel con un obiettivo ultra grandangolare, un teleobiettivo da 8 megapixel con zoom ottico 3x, un modulo macro da 5 megapixel e infine un quinto sensore da 5 megapixel per il bokeh. Sul lato anteriore, invece, il Samsung Galaxy A72 avrà una fotocamera da 32 megapixel.

Per farla breve, la qualità dell’immagine e la gamma di acquisizione del Galaxy A72 saranno probabilmente alla pari con il Galaxy S20 Fan Edition appena lanciato. Sempre stando alle indiscrezioni, Samsung dovrebbe lanciare anche un altro telefono assieme al Galaxy A72: i “rumors” indicano il Galaxy A52, successore del Galaxy A51, uno dei migliori telefoni di fascia media rilasciati dall’azienda sudcoreana in questo 2020. Molto probabilmente anche il Galaxy A52 avrà quattro fotocamere posteriori, come l’A51.

Non è la prima volta che Samsung decide di elevare il comparto foto dei suoi telefoni che fanno parte del segmento di fascia media. Il suo primo smartphone con tripla fotocamera è stato il Galaxy A7 (2018), mentre il Galaxy A9 (2018) detiene il titolo di primo telefono al mondo con quattro fotocamere posteriori.

Fonte SamMobile