Samsung Galaxy A71 5G è ufficiale: quad-camera e SoC Exynos 980

Solo ieri vi avevamo parlato del nuovo Samsung Galaxy A71 5G e della sua uscita che si prospettava come imminente dato il passaggio nel database di Geekbench. Oggi possiamo comunicarvi che il nuovo telefono della casa coreana è stato ufficialmente presentato.

Il Galaxy A71 5G consentirà a Samsung di aumentare ulteriormente il proprio vantaggio come principale fornitore di smartphone 5G negli Stati Uniti. Lo scorso anno la casa coreana ha spedito il 74% di tutti gli smartphone 5G negli SUSA, ma sappiamo che quest’anno vuole portare i suoi dispositivi 5G in oltre quaranta paesi al mondo. In questo campo Samsung ha un vantaggio rispetto ai suoi competitors, come Apple e sta lavorando per mantenerlo. La novità, infatti, non è solo questa, Samsung ha presentato anche Galaxy A51 5G, di cui abbiamo visto recentemente delle immagini di stampa.

Samsung Galaxy A71 5G

Samsung Galaxy A71 5G offre un display Super AMOLED Plus Infinity-O da 6,7 ​​pollici con sensore delle impronte digitali integrato. Il dispositivo è dotato di una batteria da 4.500 mAh con a capacità di ricarica rapida a 25W. Il telefono è equipaggiato del SoC Exynos 980 con 6/8 GB di RAM, 128GB di memoria interna e slot per scheda Micro SD. Il comparto fotografico posteriore vede la presenza di quattro fotocamere: sensore principale da 64 MP unito a un grandangolare da 12 MP, a un Macro da 5 MP e a un sensore di profondità da 5 MP. La fotocamera anteriore, invece, sarà da 32MP f/2,2. Il telefono sarà disponibile in tre colori: Prism Cube Black, Prism Cube Silver, Prism Cube Blue.

Scheda tecnica

Processore: Exynos 980 octa-core (2x 2,2GHz + 6x 1,8GHz)

RAM: 6/8GB

Memoria interna: 128GB espandibile fino a 1TB

Display: Super AMOLED da 6,7″ Infinity-O 2400×1080

Fotocamera anteriore: 32MP f/2,2

Quattro fotocamere posteriori: 64MP, 12MP grandangolare, 5MP profondità, 5MP macro

Batteria: 4.500mAh con ricarica rapida 25W

Colori: Prism Cube Black, Prism Cube Silver, Prism Cube Blue

Qui la scheda tecnica anche del nuovo Samsung Galaxy A51 5G.

Per maggiori informazioni: https://news.samsung.com

Fonte Samsung