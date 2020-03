Samsung Galaxy A71 5G: prime immagini del dispositivo

Il Samsung Galaxy A71 5G è uno dei primi smartphone di fascia media di Samsung dotato di connettività 5G. Il telefono non è stato ancora annunciato dalla casa coreana ma il dispositivo è comparso sul database di Geekbench e poi anche su quelli di Wi-Fi Alliance e su Bluetooth SIG. Questo ci ha permesso di scoprire alcune specifiche importanti sul dispositivo. In seguito Galaxy A71 5G è apparso anche sui siti degli enti di certificazione: TENAA e 3C. In questi giorni, però, sempre nel sito Web di TENAA sono trapelate delle immagini del dispositivo.

Specifiche del Samsung Galaxy A71 5G

La variante 5G del Galaxy A71 sembra abbastanza simile alla versione 4G. Tuttavia, ci sono alcune differenze in termini di dimensioni (162,6 × 75,5 × 8,1 mm) e peso (185 g). Il prossimo smartphone (SM-A7160) presenta uno schermo Super AMOLED Infinity-O senza cornice da 6,7 ​​pollici con un foro centrale per la fotocamera selfie e un lettore di impronte digitali sotto il display. La fotocamera anteriore pare sarà da 32 MP.

Sul retro, invece, è visibile una configurazione a quattro telecamere e il logo Samsung. I sensori delle fotocamere saranno: una fotocamera principale da 64MP, un grandangolare da 12MP, una macro da 5MP ed sensore per il rilevamento della profondità di campo da 5 MP. I pulsanti di accensione e volume si trovano sul lato destro del dispositivo.

È dotato del processore Exynos 980, 8 GB di RAM, 128 GB di memoria interna e uno slot per schede microSD. Il telefono esegue Android 10 con One UI 2.0.. Il Galaxy A71 5G è compatibile con entrambe le reti SA e NSA 5G (Band 41, Band 78 e Band 79) e ha uno slot per schede dual-SIM. Il telefono ha Wi-Fi ac, Bluetooth 5.0, GPS, NFC, jack per cuffie e una porta USB di tipo C. È alimentato da una batteria da 4370 mAh (capacità minima) e supporta una ricarica rapida da 25 W. Questo telefono 5G potrebbe presto essere lanciato in Cina e negli Stati Uniti.