Samsung Galaxy A71 5G con SoC Exynos 980: certificato TENAA e 3C

La scorsa settimana vi avevamo parlato del nuovo Samsung Galaxy A71 5G, una variante del Galaxy A71 LTE lanciato in Vietnam a dicembre e recentemente arrivato anche in India. Il dispositivo è apparso con il suo numero di modello SM-A7160 su Geekbench elencando alcune specifiche importanti e suggerendo un lancio imminente. Lo smartphone è poi apparso anche sul database Wi-Fi Alliance e su Bluetooth SIG confermando diverse specifiche tecniche. Il telefono sembra presentarsi come uno dei più economici smartphone Samsung abilitati per il 5G.

Ora che i telefono è comparso anche nei siti di enti di certificazione cinese: TENAA e 3C, e questo ci fa pensare che sia davvero prossimo al lancio. Ecco, quindi, quello che sappiamo fino ad ora del dispositivo.

Samsung Galaxy A71 5G: specifiche tecniche

La variante 4G del Galaxy A71 sfoggia un display da 6,7 ​​pollici Full-HD + Infinity-O Super AMOLED Plus con una risoluzione di 2400 x 1080 pixel e uno scanner di impronte digitali in-display. Lo smartphone è alimentato da un SoC Snapdragon 730 ed è associato a 8 GB di RAM e 128 GB di memoria nativa, espandibile fino a 512 GB tramite una scheda microSD.

Samsung Galaxy A71 5G si differenzierà dalla versione 4G per il processore: Snapdragon 730 non supporta la connettività 5G è per questo che Samsung userà il SoC Exynos 980 con 8 GB di RAM. Il dispositivo esegue Android 10 con One UI 2.0 di Samsung nella parte superiore. Il portatile ha ottenuto 3.078 punti nel test single-core Geekbench e 7.346 punti nei test multi-core.

L’ente di certificazione cinese ci permette di confermare che il Galaxy A71 5G adotterà una batteria da 4.370 mAh con ricarica rapida a 25W (11V, 2,25A). Inoltre, la documentazione del TENAA conferma la presenza di una porta USB di tipo C, un jack audio da 3,5 mm, Bluetooth 5.0, Wi-Fi ac. Per quanto riguarda il comparto fotografico il modello 5G potrebbe montare: una fotocamera principale da 64MP, un grandangolare da 12MP, una macro da 5MP ed sensore per il rilevamento della profondità di campo da 5 MP.

Fonte gizmochina