Samsung Galaxy A71 5G compare in Geekbench con chipset Qualcomm

Già dall’inizio dell’anno circolavano indiscrezioni in merito ad un nuovo smartphone della Samsung: il Galaxy A71 5G. Mentre il Samsung Galaxy A71 versione 4G è uscito da gennaio, la sua versione 5G non è ancora stata ufficializzata. Il dispositivo, però, è già comparso su piattaforme di certificazione come 3C, WiFi Alliance e TENAA, così come su Geekbench. Nel primo passaggio sul database il telefono indicava il possesso del SoC di Samsung Exynos 980. Oggi, invece, è comparso nuovamente sulla piattaforma di comparazione, rivelando altre informazioni.

Samsung Galaxy A71 5G

Il dispositivo con il numero di modello SM-A716U (che dovrebbe essere la versione americana del telefono) ci mostra che arriverà con un nuovo chipset Qualcomm con il nome in codice “Lito” che vanta una CPU a 8 core e frequenza di 1,8 Ghz. L’elenco su Geekbench rivela anche che il dispositivo eseguirà il sistema operativo Android 10, probabilmente accompagnato da una UI 2.0, e che ha 6 GB di RAM a bordo. Per quanto riguarda i punteggi stessi, il dispositivo è riuscito a raggiungere 468 punti nel test single-core e 1.606 punti nel test multi-core. Si prevede che la versione 5G manterrà il design del normale A71 con un display Super AMOLED da 6,7 ​​pollici con un foro di perforazione nella parte superiore per la selfie cam da 32 MP.

Sul retro, ci aspettiamo una configurazione con quattro fotocamere sistemate in una forma ad L. Il sensore principale sarà da 64 MP, accompagnato da un grandangolare da 12 MP e da due sensori da 5 MP, uno per la fotografia macro e uno per la profondità. La batteria dovrebbe essere da 4.370 mAh e offrirà velocità di ricarica di 25 W. È possibile che Samsung possa lanciare due versioni del Galaxy A71 5G, una con processore Exynos e una con processore Qualcomm. Il numero di modello SM-A7160 potrebbe essere per Galaxy A71 5G con SoC Exynos 980 e il numero di modello SM-A716U potrebbe essere per il modello con processore Qualcomm. Il Galaxy A71 5G sembra uscirà nei mercati di Stati Uniti, Cina, Australia, Nuova Zelanda e in altri mercati europei.

Fonte gsmarena