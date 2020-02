Samsung Galaxy A70e: ecco i primi renders del telefono

Nell’ultimo anno Samsung ha lanciato diversi Galaxy A, telefoni di fascia media con prezzi diversi destinati a vari segmenti di mercato. Dal Galaxy A01 al Galaxy A90 5G, Samsung ha sviluppato una vasta gamma di telefoni di fascia media, ed ora la società coreana sembra lavorare su un nuovo smartphone Galaxy A.

L’anno scorso Samsung ha annunciato il Galaxy A70, uno smartphone di fascia medio-alta con un display Infinity-U, telecamere posteriori triple e come processore Snapdragon 675. In seguito è uscito il Galaxy A70s che ha mantenuto la maggior parte delle specifiche, ma ha sostituito la fotocamera da 32 MP con un sensore da 64 MP. Ora sono trapelati i rendering di un altro modello chiamato Galaxy A70e che sembra essere una versione più economica del Galaxy A70.

Samsung Galaxy A70e

La fonte di questa indiscrezione è l’ormai noto OnLeaks che questa volta ha collaborato con il blog indiano, CompareRaja per condividere la notizia.

Secondo quanto riferito, l’A70e ha un display Infinity-V da 6,1 pollici come quello del Galaxy A70 e Galaxy A70s con cornici piuttosto spesse come uno dei primi smartphone Galaxy M di Samsung. Non siamo sicuri se siano solo i render ad essere così o se il prodotto finale avrà cornici così spesse.

Sul retro sarà presente lo scanner di impronte digitali e il comparto fotografico principale. Sul retro del dispositivo sono presenti tre fotocamere disposte verticalmente e alloggiate insieme con un flash LED.



Galaxy A70e ha un jack audio nella parte superiore mentre il fondo ospita la griglia degli altoparlanti, una porta MicroUSB e un microfono. I pulsanti del volume e di accensione sono sulla destra mentre il posto per la SIM si trova sulla sinistra.

Non si sa ancora molto sulle specifiche tecniche del Galaxy A70e quindi dovremo attendere ulteriori informazioni per avere un quadro più chiaro di ciò che Samsung sta facendo.

Molto probabilmente il dispositivo avrà un prezzo più economico rispetto ai suoi fratelli. Il telefono sarà disponibile nelle varianti di colore bianco e nero, ma al momento del lancio potrebbero essercene molti di più.

Fonte Sammobile