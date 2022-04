Samsung lavora anche al Galaxy A54: svelati i primi concept del telefono

In queste ultime settimane abbiamo visto il lancio di molti telefoni di fascia media da parte di Samsung. L’azienda della Corea del Sud sa bene quanto sia importante questo segmento del mercato e cerca sempre di soddisfare in tal senso le aspettative degli utenti.

Tra questi ci sono i telefoni della serie Galaxy A, modelli di fascia media a basso prezzo, dotati di schermi di grandi dimensioni, fotocamere di tutto rispetto e batterie di grandi dimensioni.

Proprio qualche giorno fa Samsung ha rilasciato il Galaxy A53 5G, dotato di un display Super AMOLED da 6,5 ​​pollici con una risoluzione di 1080 x 2400 e una frequenza di aggiornamento di 120 Hz, oltre ad un chip Exynos da 5 nm e due diverse opzioni di memoria (6/128 GB e 8/256 GB). Lo smartphone è inoltre equipaggiato con quattro fotocamere posteriori (sul davanti un sensore da 32 MP, ndr) e una batteria da 5.000 mAh.

Ma per quanto riguarda il Galaxy A54? Samsung starebbe lavorando anche su questo device, anche se con tutta probabilità bisognerà attendere ancora parecchio tempo prima di vederlo sul mercato (si parla addirittura di marzo 2023, ndr). Nonostante ciò, il sito LetsGo Digital ha pubblicato dei rendering di alcuni concept creati da Parvez Khan di Technizo Concept.

Tra le modifiche che emergono in questi rendering concept (e nel video che li accompagna) spicca una cornice simmetrica, che compare su tutti i lati del display. Il Galaxy A54 sembra dotato di un display Super AMOLED da 6,5 ​​pollici con una risoluzione FHD+ e una frequenza di aggiornamento di 120 Hz, anche se LetsGo Digital afferma di non poter escludere la possibilità di un display più piccolo per questo telefono.

Il concept render include un sensore di impronte digitali sotto il display e la stessa fotocamera anteriore da 32 MP (con un’apertura di f/2.2) che si trova su Galaxy A51, Galaxy A52 e Galaxy A53. Sempre nella rivelazione di Parvez Khan viene precisato come le fotocamere Galaxy A53 corrispondano all’array del Galaxy A52, ma con un’elaborazione migliorata per favorire scatti di qualità più elevata in condizioni di scarsa illuminazione e nelle ore serali.

Pertanto, il Galaxy A54 potrebbe sfoggiare un sensore della fotocamera principale da 64 MP, un sensore della fotocamera da 12 MP per l’obiettivo ultra-wide, un sensore di profondità da 5 MP e un obiettivo macro da 5 MP per primi piani estremi.

Infine, sempre stando a questi ultimi render, il Galaxy A54 dovrebbe arrivare con una batteria da 5000 mAh con ricarica rapida da 25 W e con le stesse opzioni di memoria del Galaxy A53, ovvero 6 GB di RAM/128 GB di spazio di archiviazione e 8 GB di RAM/256 GB di storage.

Fonte Phone Arena