Sono passate all’incirca due settimane da quando sono comparse online le immagini del Samsung Galaxy A53 5G, il prossimo telefono di fascia media del colosso sudcoreano. Il dispositivo è stato infatti certificato dall’ente cinese TENAA e ora sembra sia comparso anche sul sito dell’ente FCC con una caratteristica molto interessante.

Sia la FCC che l’Office of The National Broadcasting and Telecommunications Commission (NBTC) della Thailandia hanno infatti indicato che il numero di modello SM-A536E/DS sarà dotato di supporto 5G e NFC. Per quanto riguarda invece il numero di modello EP-TA800 viene fatta notare la presenza di un caricabatterie a ricarica rapida da 25 W che potrebbe essere incluso nella confezione.

Stando a quanto emerso nel precedente rapporto TENAA, il Samsung Galaxy A53 5G dovrebbe essere dotato di un display AMOLED da 6,46 pollici con una frequenza di aggiornamento di 120 Hz e una risoluzione di 1080 x 2400. Ad alimentare questo device dovrebbe esserci il chipset Exynos 1200 con una GPU Mali G68. Sul retro troveremo quattro fotocamere, con un sensore della fotocamera da 64 MP abbinato ad un sensore da 12 MP e una coppia di sensori da 5 MP; sul davanti, Samsung posizionerà una fotocamera da 32 MP.

La batteria del nuovo mid-range dovrebbe essere da 4860 mAh. In termini di memoria sembrano confermate due varianti, una con 8 GB di RAM e 128 GB di spazio di archiviazione e l’altra con 8 GB di memoria e 256 GB di spazio di archiviazione. Molto probabilmente il nuovo smartphone di Samsung potrà contare anche su un sensore di impronte digitali sotto il display.

Oltre a comparire su FCC, NBTC e TENAA, il telefono è stato individuato di recente anche su Geekbench, BluetoothSIG e ha ricevuto la certificazione 3C richiesta in Cina. Tutti questi “avvistamenti” lasciano presupporre un lancio entro pochi mesi.

Fonte Phone Arena