Samsung Galaxy A52, la variante 4G sarà più “veloce” di quella 5G: lo rivela Geekbench

Le principali attenzioni di Samsung sono ovviamente concentrate sul lancio dei Galaxy S21, i nuovi modelli top di gamma che verranno ufficializzati il 14 gennaio dal gigante di Seul. Tuttavia, non ci sono solo i Galaxy S21 nella testa del produttore sudcoreano. Nelle ultime ore, infatti, sono emerse nuove indiscrezioni sul Galaxy A52, uno smartphone di fascia media che Samsung dovrebbe rilasciare sul mercato nei prossimi mesi.

Nei “leak” più recenti erano stati svelati alcuni dettagli che riguardano la fotocamera principale di questo nuovo prodotto, e anche il suo possibile prezzo. Ma oggi sappiamo per certo che la variante 4G del Galaxy A52 è stata svelata in un elenco del noto portale di benchmark Geekbench. Nell’elenco viene chiarito che questa variante, alimentata con un processore Qualcomm Snapdragon 720G, dovrebbe risultare più prestante rispetto alla variante 5G del prodotto, almeno stando ai punteggi ottenuti.

Il numero di modello previsto per il Galaxy A52 4G è SM-A525F. Il suo processore ha effettivamente battuto l’atteso chip Snapdragon 750 che troveremo sul modello 5G del Galaxy A52, ed è senza dubbio un aspetto curioso. In single-core, l’A52 4G ha ottenuto 554 punti, mentre il Galaxy A52 5G si è fermato a 298. Stesso discorso in multi-core, con la variante 4G che ha ottenuto 1.689 punti, battendo ancora una volta la variante 5G del telefono di Samsung che non è andata oltre i 1.001 punti. In base a questo risultato, il processore della variante Galaxy A52 4G sarà più veloce di quello della variante 5G.

L’elenco comparso su Geekbench descrive anche alcune altre specifiche dell’A52 4G. Ad esempio, pare confermato che il sistema operativo sarà Android 11, integrato da One UI 3.0. Inoltre, non dovrebbe esserci alcuna versione del telefono con tecnologia Exynos: il Galaxy A52 4G dovrebbe arrivare in tutti i mercati con il processore Snapdragon 720G.

Al momento Samsung non ha comunicato alcuna data di lancio ufficiale per il Galaxy A52, anche se non dovrebbero esserci dubbi sul fatto che il telefono verrà lanciato nel primo trimestre del 2021.

Fonte Phone Arena